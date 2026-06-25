Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi'

(VTC News) -

Đây là tháng thứ hai liên tiếp nước Anh phá vỡ kỷ lục nhiệt độ lịch sử, trong bối cảnh các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt trở nên thường xuyên và dữ dội hơn.

Theo AFP, kỷ lục tại khu vực này bị phá vỡ nhiều lần trong suốt buổi chiều với nhiệt độ đạt mức 36,1℃ vào thời điểm Anh trải qua tháng thứ 2 liên tiếp hứng chịu những đợt nắng nóng kỷ lục. Cơ quan dự báo thời tiết cũng ghi nhận nhiệt độ tạm thời là 36,1℃ tại Gosport trên bờ biển phía nam.

Người dân đang cố gắng chống chọi với mùa hè năm nay. (Ảnh: AP)

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) đưa ra cảnh báo đỏ hiếm hoi về "nắng nóng cực độ" cho một số khu vực ở miền trung và nam nước Anh cũng như xứ Wales vào 24 - 25/6.

Ngay cả Vua Charles III cũng phải chịu đựng cái nóng và cần đến quạt cầm tay để làm mát khi tham dự buổi tiếp đón ở thủ đô, một phần trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Hành động vì Khí hậu London. Cùng với đó, hàng trăm trường học phải đóng cửa một phần hoặc toàn bộ trong thời điểm đỉnh điểm của đợt nắng nóng, do giáo viên và phụ huynh bày tỏ lo ngại các tòa nhà trường học cũ ở Anh không đủ khả năng đối phó với mùa hè nóng bức.

Nhiều công ty đường sắt tiến hành cắt giảm dịch vụ do dự đoán cơ sở hạ tầng sẽ bị gián đoạn, vì nắng nóng và kêu gọi hành khách không nên đi lại nếu không cần thiết.

Cư dân Yana Markevich sống tại London cho biết việc sinh hoạt trong căn hộ không có máy điều hòa là "cuộc đấu tranh" và bà đã gửi bản kiến ​​nghị nới lỏng quy định đối với một số chủ nhà trong việc lắp đặt điều hòa, điều vẫn còn hiếm thấy trong các hộ gia đình ở Anh.

Bà Markevich thông tin thêm bà đã lắp đặt máy điều hòa di động và bịt kín cửa sổ để chuẩn bị cho đợt nắng nóng. “Tôi nghĩ sớm muộn gì Anh cũng phải chấp nhận rằng hệ thống làm mát phù hợp đang trở thành một phần của tiêu chuẩn nhà ở cơ bản”, bà Markevich nói.

Tại trung tâm London, thợ trang trí Aaron Timothy (25 tuổi) nghỉ giải lao với chiếc khăn trùm đầu và cho hay: "Tôi gần như đang bơi trong chính mồ hôi của mình, điều này không dễ chịu chút nào".

Trong báo cáo công bố hôm 24/6, chuyên gia tại Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh cảnh báo chính phủ cần chuyển đổi nhanh hơn sang xe điện và máy bơm nhiệt để đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.