Long Châu và Abbott đưa 2.000 liều vắc xin cúm miễn phí đến người dân miền Trung

Từ ngày 19/3, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng các cơ quan y tế, Abbott Việt Nam, tổ chức chuỗi chương trình tiêm phòng 2.000 liều vắc xin cúm, khám sức khỏe miễn phí tại miền Trung. Các hoạt động hướng đến mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, đồng thời nâng cao nhận thức trong phòng cúm mùa, góp phần đẩy lùi gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Tiêm vắc xin sớm: Lá chắn quan trọng trong cao điểm cúm mùa

Cúm mùa là bệnh nhiễm vi rút cấp tính đường hô hấp thường gặp tại Việt Nam, phổ biến với các chủng cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Bệnh này có thể xảy ra quanh năm, thường bùng phát cao điểm từ tháng 10 đến tháng 3 dương lịch, vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao.

Trẻ dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính là những đối tượng dễ gặp biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm.

Bộ Y tế khuyến cáo, cúm thường có biểu hiện gần giống với triệu chứng cảm lạnh khiến người dân nhầm lẫn, chủ quan, dễ làm bệnh trở nặng và gây các biến chứng phức tạp. Đa số người khỏe mạnh có thể hồi phục sau 7 - 10 ngày nghỉ ngơi, tuy nhiên nhóm nguy cơ (trẻ dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và có cơ địa suy giảm miễn dịch) cần được lưu ý đặc biệt. Ở nhóm này, bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng nặng như: viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim… thậm chí tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hàng năm thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa. Ở quy mô toàn cầu, WHO ghi nhận cúm mùa lưu hành hàng năm và có thể ảnh hưởng đáng kể tới nhóm nguy cơ. Vì vậy, các biện pháp dự phòng như vệ sinh cá nhân, che chắn khi ho, hắt hơi và tiêm vắc xin theo khuyến nghị được khuyến khích áp dụng rộng rãi.

Tiêm phòng định kỳ là biện pháp phòng ngừa chủ động hiệu quả hàng đầu.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tiêm vắc xin định kỳ là một trong những giải pháp chủ động và hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng và giảm gánh nặng chi phí y tế. Việc tiêm phòng vắc xin cúm đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm và giảm tỷ lệ tử vong do cúm đến 70 - 80%. Tuy nhiên, tại một số địa phương, người dân vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận dịch vụ tiêm chủng do rào cản về điều kiện vật chất hoặc khoảng cách địa lý.

2.000 liều vắc xin cúm miễn phí, mở rộng cơ hội dự phòng cho người có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp tục hành trình phụng sự, hướng đến thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe đặc biệt ở những địa phương còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khởi động chuỗi hoạt động tiêm chủng miễn phí, dành 2.000 liều vắc xin cúm mùa cho người dân miền Trung.

Chương trình miễn phí 2.000 mũi vắc xin, hỗ trợ người dân đẩy lùi nguy cơ và giảm gánh nặng từ cúm mùa.

Cụ thể, từ ngày 19/3 - 27/3, 4 chương trình tiêm phòng lần lượt diễn ra tại các xã, phường vùng sâu vùng xa ở tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Điểm dừng chân đầu tiên là phường Sông Cầu (Đắk Lắk) với hơn 700 mũi vắc xin miễn phí, ưu tiên cho người lớn tuổi, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, các mũi tiêm miễn phí sẽ tiếp tục đến với người dân phường Tuy Hoà (Đắk Lắk), xã Diên Khánh (Khánh Hòa).

Có mặt tại trung tâm từ sớm, ông Nguyễn Văn Long (người dân phường Sông Cầu, Đắk Lắk) cùng hàng trăm bà con đã được đội ngũ y tế tiêm phòng miễn phí và chăm sóc ân cần. Ông Long chia sẻ: “Bản thân tôi đã từng nếm trải cảnh cơ thể mệt mỏi, bị cúm "hành", phải uống thuốc mấy ngày mới khỏi. Nay được Long Châu tặng 1 suất tiêm miễn phí, tôi thấy rất vui. Hoạt động này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho cá nhân tôi mà còn giúp cho cả cộng đồng Sông Cầu. Cảm ơn Long Châu đã quan tâm và đồng hành cùng sức khỏe bà con miền Trung.”

Đại diện Long Châu cho biết, để chuẩn bị cho chương trình quy mô lớn, đơn vị đã làm việc chặt chẽ với chính quyền các địa phương, Sở Y tế, hiệp hội, bệnh viện và Abbott Việt Nam. Các bên nhất quán tầm nhìn chung: giảm gánh nặng do cúm mùa trong cộng đồng, đẩy lùi mối nguy cúm mùa ngay từ những bước dự phòng ban đầu, cùng lan tỏa thông điệp “Chủ động phòng cúm - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Thông qua tiêm phòng cúm, đo, khám sức khỏe miễn phí, chương trình kỳ vọng gia tăng cơ hội tiếp cận vắc xin an toàn cho người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao như: người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền…

Abbott là công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu với phương châm mang đến cho mọi người cuộc sống trọn vẹn ở mọi lứa tuổi. Những công nghệ mang tính thay đổi cuộc sống của Abbott trải dài nhiều lĩnh vực từ dinh dưỡng, chẩn đoán đến thiết bị y tế và dược phẩm. Đại diện Abbott Việt Nam bày tỏ: “Trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Abbott luôn đồng hành cùng Bộ Y tế, các đối tác và hội chuyên môn nhằm thúc đẩy nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chúng tôi chú trọng đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại các khu vực còn gặp nhiều khó khăn, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng. Chương trình lần này cùng Long Châu tiếp tục khẳng định nỗ lực dài hạn trong nâng cao chất lượng chăm sóc, thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và tăng cường phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe cho cộng đồng.”

Đây tiếp tục là bước đi nhất quán trong đẩy mạnh hợp tác công - tư, đồng hành cùng các cơ quan y tế mở rộng độ bao phủ vắc xin. Điều này càng mang ý nghĩa chiến lược khi ngành y tế chuyển đổi tư duy sang “chủ động phòng bệnh”, lấy phòng bệnh làm nền tảng. Theo chuyên gia dịch tễ, việc tiêm vắc xin đều đặn, đúng phác đồ không chỉ không chỉ bảo vệ mỗi cá nhân mà còn giúp gia tăng miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ lây nhiễm cho các đối tượng dễ tổn thương, người không thể tiêm phòng cúm.

Mạng lưới hơn 2.600 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng phủ Long Châu khắp 34 tỉnh thành đang trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” giúp hàng triệu gia đình tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch.

Thông qua chuỗi chương trình thiết thực như “Chủ động phòng cúm - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” hợp tác cùng Abbott Việt Nam, Long Châu khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ chung tay xây dựng nền y tế dự phòng vững mạnh.

Hành trình bền bỉ vì cộng đồng cũng hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng hoá cơ hội cho mọi người dân, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.