Á quân 'Giọng hát Việt nhí' vừa đỗ thủ khoa đại học là ai?

(VTC News) -

Nguyễn Đoàn Chấn Quốc - Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 gây chú ý khi vừa thông báo về kết quả thi đại học của mình.

Theo đó, nam ca sĩ trở thành thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ, thuộc Khoa Jazz, Pop, Rock - Công nghệ âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Trong kỳ thi tuyển sinh, Chấn Quốc đạt 8,5 điểm chuyên môn và 9 điểm kiến thức.

Chấn Quốc trở thành thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM.

Chia sẻ với khán giảm Chấn Quốc bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, thầy cô và những người đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua. Nam ca sĩ cũng nhắc lại cột mốc gần 7 năm trước khi được bộ đôi huấn luyện viên Hương Giang - Dương Cầm lựa chọn tại Giọng hát Việt nhí. Anh xem đó là bước ngoặt quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Dưới phần bình luận, bạn bè và khán giả dành nhiều lời chúc mừng cho nam ca sĩ trẻ. Hoa hậu Hương Giang - người thầy của Chấn Quốc tại cuộc thi cũng để lại lời nhắn nhủ: “Mẹ chúc mừng con trai yêu”.

Nguyễn Đoàn Chấn Quốc sinh năm 2008, quê An Giang. Anh được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2019, thuộc đội Hương Giang - Dương Cầm. Sở hữu chất giọng khỏe, sáng cùng nền tảng kỹ thuật tốt, Chấn Quốc xuất sắc giành ngôi vị Á quân.

Tại đêm chung kết năm đó, Chấn Quốc từng bị đọc nhầm tên ở ngôi vị cao nhất. Sự cố hy hữu này từng gây tranh cãi, khiến MC Nguyên Khang nhận chỉ trích từ phía khán giả.

Nguyễn Đoàn Chấn Quốc là Á quân “Giọng hát Việt nhí 2019”.

Sau chương trình, Chấn Quốc không hoạt động nghệ thuật quá nhiều mà ưu tiên việc học. Trong những năm học phổ thông, nam ca sĩ theo học tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang).

Bên cạnh đó, Chấn Quốc cũng nhận được sự quan tâm nhờ màn thay đổi ngoại hình sau 7 năm kể từ Giọng hát Việt nhí. Từng là một cậu bé sở hữu ngoại hình tròn trịa, đáng yêu, Chấn Quốc giờ đã “lột xác” trưởng thành hơn nhiều. Ở tuổi 18, nam ca sĩ có chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và phong cách thời trang trẻ trung.

Chấn Quốc “lột xác” ở tuổi 18.

Nhiều năm qua, Chấn Quốc vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Hương Giang. Nam ca sĩ thường gọi nữ huấn luyện viên là “mẹ”như một cách thể hiện sự yêu quý và biết ơn. Trong những dấu mốc quan trọng của học trò, Hương Giang đều dành sự động viên và chúc mừng.