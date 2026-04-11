Quán quân 'Giọng hát Việt nhí': Người lấy lại hào quang, người mắc kẹt vì ồn ào

Ra mắt tại Việt Nam năm 2013, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) từng là chương trình thu hút sự quan tâm, yêu thích của đông đảo khán giả. Nhờ bước đệm từ cuộc thi, các ca sỹ nhí giành ngôi quán quân đều có sự nghiệp khởi sắc. Tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn giữ được hào quang của mình.

Quang Anh (Rhyder) lấy lại hào quang

Tham gia Giọng hát Việt nhí khi mới 12 tuổi, Nguyễn Quang Anh vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành chiến thắng mùa đầu tiên. Bước ra khỏi cuộc thi, vị quán quân tạm dừng ca hát để đi học. Vì vậy mà sức nóng của cái tên Quang Anh dần hạ nhiệt.

Quang Anh là quán quân "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên.

Sau nhiều năm, Quang Anh trở lại đường đua Vpop vào cuối 2018, đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder. Tuy nhiên, con đường phát triển sự nghiệp của anh thời điểm này khá chật vật.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt của ca sỹ sinh năm 2001 khi anh xuất hiện ở Rap Việt sau thời gian dài lặng lẽ. Dấu mốc quan trọng cho sự tỏa sáng trở lại của Rhyder chính là ngôi Á quân của chương trình Anh trai say hi.

Thành công từ loạt gameshow giúp Quang Anh "lội ngược dòng", lấy lại hào quang và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Nam ca sỹ thành công lấy lại được hào quang.

Đầu tháng 4/2026, Rhyder tổ chức live concert cá nhân đầu tiên ở tuổi 25, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong hành trình xây dựng hình ảnh nghệ sỹ thế hệ mới.

Tính đến hiện tại, có thể nói anh chính là quán quân thành công nhất Giọng hát Việt nhí trong lĩnh vực âm nhạc.

Thiện Nhân lận đận vì ồn ào đời tư

Năm 2014, Nguyễn Thiện Nhân giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí. Thời điểm này, giọng ca sinh năm 2002 gây ấn tượng mạnh với chất giọng dân ca ngọt ngào, giàu cảm xúc, được khán giả so sánh với Phương Mỹ Chi.

Thiện Nhân nổi tiếng khi giành ngôi Quán quân "Giọng hát Việt nhí" mùa 2.

Nhờ bước đệm đó, Thiện Nhân tiếp tục khẳng định năng lực khi giành ngôi vị cao nhất tại Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng vào các năm 2016 và 2019.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô sau đó chững lại. Năm 2022, gia đình thông báo mất liên lạc với nữ ca sỹ, rồi Thiện Nhân lên tiếng cho biết cô chuyển ra sống riêng vì khác biệt quan điểm sống. Giọng ca trẻ cũng công khai mối quan hệ đồng giới với người hơn cô 15 tuổi và khẳng định gia đình không cấm cản chuyện tình cảm.

Thiện Nhân trở lại với nghệ thuật vào năm 2024, cho biết cô lập công ty riêng, tuyên bố "dốc cả gia tài" dành dụm được để phục vụ sự nghiệp.

Thời gian qua, Thiện Nhân không có nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua các video cover trên mạng xã hội.

Sự nghiệp của nữ ca sỹ chững lại vì ồn ào gia đình.

Tối 5/4 vừa qua, gia đình Thiện Nhân lại đăng bài cầu cứu cộng đồng mạng vì mất liên lạc với cô. Mặc dù quản lý của Thiện Nhân lên tiếng trên fanpage, cho biết nữ ca sỹ hiện khỏe mạnh, tập trung vào con đường riêng nhưng gia đình vẫn tỏ ra rất lo lắng.

Theo họ, việc Thiện Nhân không sử dụng mạng xã hội, không xuất hiện trực tiếp và không đi diễn những tháng qua là bất thường. Thời gian tới, nếu tình trạng mất liên lạc vẫn tiếp diễn, gia đình sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Sau đó, tài khoản TikTok có tick xanh của Thiện Nhân đăng tải nội dung: “Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng”.

Sáng 10/4, trang cá nhân của Thiện Nhân tiếp tục đăng tải bài viết với nhiều thông tin bất lợi về gia đình, rằng cô đã nuôi chị gái học đại học suốt 4 năm. Bài viết còn cho biết anh chị nắm giữ tài sản của Thiện Nhân và suốt thời gian qua, nữ ca sỹ nhiều lần gọi về yêu cầu gia đình hoàn trả nhưng chưa được.

Trịnh Nguyễn Hồng Minh theo học y khoa

Trịnh Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 2006) là Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 khi mới 9 tuổi, thuộc đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Hồng Minh giành ngôi Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2015".

Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, Hồng Minh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ giọng hát trong trẻo, cao vút và cảm xúc dạt dào, xứng danh “công chúa tóc mây” của làng nhạc nhí Việt Nam.

Sau khi thành quán quân, Hồng Minh tiếp tục ghi dấu ấn bằng nhiều giải thưởng âm nhạc khác, nổi bật là chiến thắng tại cuộc thi Sing Out Loud, khẳng định tài năng và sự nỗ lực không ngừng của mình. Dù còn rất trẻ, cô đã thể hiện sự trưởng thành trong giọng hát và phong cách trình diễn, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Nhan sắc xinh đẹp của Hồng Minh hiện tại.

Hiện Hồng Minh là sinh viên ngành Bác sỹ Răng - Hàm - Mặt tại Đại học Duy Tân. Cô tiếp tục phát triển bản thân cả về học vấn lẫn nghệ thuật. Về ngoại hình, Hồng Minh được nhận xét là ngày càng xinh đẹp.

Trịnh Nhật Minh miệt mài với nghề

Trịnh Nhật Minh là một trong những cái tên nổi bật của chương trình Giọng hát Việt nhí. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Nhật Minh sớm bộc lộ năng khiếu với âm nhạc. Hơn 2 tuổi, cậu đã có thể hát và đánh được một khổ trống dài trong vở chèo Phù thủy sợ ma. Năm lên 3 tuổi, Nhật Minh chơi được trống quan họ và đã thử diễn chèo.

Nhật Minh là Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2016".

Trước khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016, Nhật Minh tham gia và nhận nhiều giải thưởng tại các cuộc thi như Đồ Rê Mí 2013 hay Á quân Young Hit Young Beat 2015, Á quân Tài Năng Nhí 2015, Giải Nhất tiếng hát VOV 2015...

Ca sỹ sinh năm 2006 tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình âm nhạc trên sóng truyền hình, giao lưu nghệ thuật.

Ngoại hình ở tuổi 20 của Nhật Minh.

Thời gian qua, Nhật Minh vẫn miệt mài tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình âm nhạc trên sóng truyền hình, giao lưu nghệ thuật. Cậu bé ngày nào nay đã cao lớn điển trai hơn rất nhiều.