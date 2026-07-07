53 thí sinh đạt điểm tuyệt đối xét tuyển tài năng vào Đại học Bách khoa Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026 và thông tin về phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh đại học, trong đó phương thức xét tuyển tài năng gồm 3 diện.

Cụ thể, diện 1.1 xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế. Diện 1.2 xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB… Diện 1.3 xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn dành cho học sinh đạt giải cấp tỉnh, học sinh các trường chuyên và một số đối tượng khác.

Theo thống kê của trường, đến hết thời hạn đăng ký ngày 31/5/2026, hệ thống ghi nhận 4.347 hồ sơ xét tuyển tài năng, gồm 502 hồ sơ diện 1.1, 1.751 hồ sơ diện 1.2 và 2.094 hồ sơ diện 1.3.

So với năm trước, số hồ sơ đăng ký ở diện 1.1 và 1.2 tăng nhẹ, trong khi diện 1.3 giảm. Nhà trường cho biết nguyên nhân là năm nay thí sinh thuộc diện 1.3 bắt buộc phải có điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) trong thành phần xét tuyển thay cho điểm học bạ như các năm trước.

Sau khi hoàn tất quy trình xét tuyển, có 436 thí sinh diện 1.1 được tuyển thẳng vào 46 trong tổng số 68 chương trình đào tạo của trường. Trong số này có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải Nhất, 163 thí sinh đạt giải Nhì và 193 thí sinh đạt giải Ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Phổ điểm xét tuyển tài năng Bách khoa diện 1.2 và 1.3.

Đối với diện 1.2 và 1.3, nhà trường đã gửi điểm xét tuyển tài năng đến tài khoản đăng ký của hơn 3.600 thí sinh.

Theo thống kê, năm nay có 53 thí sinh đạt điểm xét tuyển tài năng tuyệt đối 100/100; 145 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên. Điểm thấp nhất là 55, điểm trung bình đạt 80,95 và điểm trung vị là 83.

Cùng với việc công bố kết quả xét tuyển tài năng, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, bao gồm điểm xét tuyển tài năng, điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nhà trường lưu ý, các thí sinh thuộc diện 1.2 và 1.3 dù đã có điểm xét tuyển tài năng vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 2 đến 14/7/2026 để được xét tuyển chính thức.

Theo quy định, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Việc này giúp thí sinh sử dụng điểm xét tuyển tài năng để đăng ký vào nhiều ngành đào tạo khác nhau của Đại học Bách khoa Hà Nội, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển.