Ăn phở buổi sáng nhưng đừng uống cạn nước phở, bác sĩ chỉ lý do

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an) cho biết, theo các phân tích khẩu phần, một bát phở trung bình chứa khoảng 400 - 500 ml nước dùng, tương đương 2,5 - 5 gr muối (tức 1.000 - 2.000 mg natri). Trong khi đó, để đảm bảo sức khỏe, các cơ quan y tế khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gr muối mỗi ngày.

Điều này đồng nghĩa, chỉ cần uống hết nước phở vào buổi sáng, cơ thể đã gần chạm hoặc vượt ngưỡng muối khuyến nghị cho cả ngày. Đáng nói, vị mặn trong nước dùng thường bị “che lấp” bởi vị ngọt từ xương hầm và gia vị, khiến nhiều người khó nhận ra mình đã nạp quá nhiều muối.

Việc tiêu thụ natri vượt mức trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, kéo theo hàng loạt hệ lụy về tim mạch và thận.

Ăn phở buổi sáng nhưng đừng uống cạn nước phở. (Ảnh minh họa)

Thứ hai, nước dùng được ninh từ xương và thịt trong nhiều giờ còn chứa purin - hợp chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acid uric. Nếu tích lũy lâu dài, nồng độ acid uric tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ mắc gout.

Bên cạnh đó, phần nước dùng cũng chứa chất béo hòa tan từ tủy và mỡ xương. Dù tạo nên hương vị hấp dẫn, lượng chất béo bão hòa này nếu tiêu thụ thường xuyên có thể liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, trong nước hầm xương có thể xuất hiện vi lượng kim loại nặng. Dù ở mức thấp, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài, yếu tố tích lũy vẫn là điều cần cân nhắc.

TS Giang thông tin, những ảnh hưởng từ việc uống nhiều nước dùng không xuất hiện ngay lập tức, mà diễn ra âm thầm theo thời gian. Nếu duy trì thói quen này mỗi ngày, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh thận hay tim mạch có thể tăng lên.

Các nhóm đối tượng nên đặc biệt thận trọng gồm: Người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch; Người có chức năng thận suy giảm; Người có acid uric cao hoặc đang điều trị gout; Người cao tuổi.

Phở là món dễ ăn, đủ chất, để ăn ngon và an toàn chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ như không uống hết nước dùng, chỉ nên dùng lượng vừa phải, ăn kèm nhiều rau xanh để tăng chất xơ, hỗ trợ cân bằng natri, hạn chế thêm nước mắm, bột canh hoặc gia vị mặn...