CEO mới của Apple và thách thức lớn tại thị trường Trung Quốc

Những khó khăn ngày càng gia tăng tại thị trường Trung Quốc được dự báo sẽ là phép thử lớn đối với ông John Ternus, CEO mới của Apple. Giới phân tích đang theo dõi liệu ông có thể tiếp cận thị trường điện thoại thông minh (smartphone) lớn nhất thế giới như người tiền nhiệm Tim Cook hay không.

"Tôi muốn xem liệu vị CEO mới có thể chinh phục được người tiêu dùng Trung Quốc giống như Tim Cook đã làm hay không", ông Bryan Ma, Phó chủ tịch nghiên cứu thiết bị khách hàng tại IDC, nói.

Ông John Ternus, người sẽ kế nhiệm vị trí CEO Apple của Tim Cook.

Theo kế hoạch, vào ngày 1/9, Apple sẽ bổ nhiệm ông Ternus, 50 tuổi, làm CEO, trong khi ông Cook chuyển sang vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị.

Theo IDC, đây là "sự thay đổi lãnh đạo quan trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng trong nhiều năm".

Hiện là phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, ông Ternus sẽ tiếp quản công ty giá trị lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh hoạt động tại Trung Quốc gặp nhiều thách thức. Đây là thị trường lớn thứ ba của Apple.

Tổng doanh thu tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong và đảo Đài Loan năm ngoái giảm 4%, xuống còn 64,4 tỷ USD, sau khi đã giảm 8% trong năm trước đó.

Áp lực cạnh tranh từ các hãng điện thoại Trung Quốc ngày càng gia tăng, đặc biệt khi các sản phẩm nội địa tích hợp mạnh các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi Apple Intelligence vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Theo Nicole Peng, Phó chủ tịch nghiên cứu người tiêu dùng tại Omdia, thị trường smartphone Trung Quốc đã phát triển thành một hệ sinh thái hoàn toàn riêng biệt.

"Vị CEO sắp nhậm chức phải nhận ra rằng đối với Trung Quốc, vấn đề không còn chỉ là phần cứng dành riêng cho từng khu vực nữa; mà giờ đây là cuộc cạnh tranh toàn diện", bà Peng nói.

Apple cũng đối mặt sức ép lớn từ Huawei Technologies, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

"Huawei tung ra một số sản phẩm cao cấp thực sự tốt, đặc biệt là điện thoại thông minh màn hình gập, và đó là nơi Apple cần phải phản công với chiếc điện thoại màn hình gập được đồn đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay", ông Ma nhận định.

Theo Counterpoint Research, trong quý I/2026, Huawei dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc với thị phần cao nhất trong 5 năm.

Dù vậy, Apple vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi lượng iPhone xuất xưởng tại Trung Quốc trong quý tăng 20%, nhờ sức bán ổn định của dòng iPhone 17 cùng các chương trình giảm giá và trợ cấp.

Theo bà Peng, nhiệm vụ quan trọng nhất của CEO mới là duy trì mối quan hệ trực tiếp với người tiêu dùng Trung Quốc, điều ông Cook đã xây dựng trong nhiều năm.

CEO Apple Tim Cook phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2026 ở Bắc Kinh, ngày22/3.

Trong chuyến thăm gần đây, ông Cook xuất hiện tại Apple Store ở Thành Đô, giao lưu với khách hàng và người nổi tiếng. Trước đó, ông cũng gặp gỡ quan chức tại Bắc Kinh và khách hàng tại Thượng Hải. Sau chuyến đi tháng 10/2025, mẫu iPhone Air đã cháy hàng chỉ trong vài phút tại Trung Quốc.

Ông Ma dự đoán ông Cook vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Apple khi chuyển sang vị trí mới.

Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục làm phức tạp hoạt động của Apple, trong khi phần lớn thiết bị của hãng vẫn được sản xuất tại Trung Quốc, bất chấp các chính sách thuế và nỗ lực đưa sản xuất về Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Theo Ivan Lam, Apple đã đẩy nhanh việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, với phần lớn iPhone bán tại Mỹ hiện được sản xuất tại Ấn Độ.

"Tôi cho rằng Apple, cũng như nhiều đối thủ cạnh tranh khác, đã làm rất tốt việc thiết lập các chuỗi cung ứng khác", ông Ma nói. "Nhưng cuối cùng, rất khó để sánh được hiệu quả và kỹ năng hiện có ở Trung Quốc. Vì vậy, tôi dự đoán Apple vẫn sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc cho chuỗi cung ứng của mình trong những năm tới".