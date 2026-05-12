vivo X300 Ultra quay phim cho dự án toàn cầu của UNESCO

vivo vừa công bố hợp tác cùng Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của UNESCO để triển khai dự án toàn cầu mang tên “Capture the Future”, hướng tới việc trao quyền cho giới trẻ kể lại những câu chuyện về thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ hình ảnh di động. Đáng chú ý, toàn bộ các cảnh quay trong dự án tại Việt Nam được thực hiện hoàn toàn bằng smartphone vivo X300 Ultra – mẫu flagship mới nhất của hãng.

Sáng kiến “Capture the Future” được triển khai trên quy mô toàn cầu với mục tiêu khuyến khích thế hệ trẻ sử dụng nhiếp ảnh và video di động để phản ánh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, đồng thời lan tỏa thông điệp phát triển bền vững. Dự án tập trung vào các chủ đề như đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và các mô hình đổi mới bền vững tại những khu dự trữ sinh quyển của UNESCO.

vivo cho biết công nghệ hình ảnh di động hiện không còn đơn thuần là công cụ ghi hình, mà đã trở thành phương tiện kết nối cộng đồng và truyền tải các vấn đề xã hội. Hãng đặt mục tiêu hỗ trợ các nhà sáng tạo trẻ kể lại những câu chuyện mang tính nhân văn và môi trường thông qua thiết bị di động, từ đó thúc đẩy nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Ông Yu Meng, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Hình ảnh tại vivo, cho biết: “Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được phát triển vì con người và đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn.

Thông qua dự án hợp tác này, chúng tôi mong muốn đưa chuyên môn về nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực dành cho các nhà sáng tạo trẻ trên toàn cầu, giúp họ ghi lại sự đa dạng sinh học cũng như khả năng thích ứng của cộng đồng. vivo kỳ vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của thế hệ trẻ trên hành trình khám phá thế giới và xây dựng tương lai”.

Giáo sư Antonio De Sousa Abreu, Giám đốc Ban Khoa học Sinh thái và Trái đất của UNESCO, chia sẻ: “Thanh niên là động lực quan trọng của phát triển bền vững. Góc nhìn riêng cùng nguồn năng lượng sáng tạo của họ mang lại giá trị rất lớn. Thông qua sự hợp tác cùng vivo, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng toàn cầu để người trẻ có thể sử dụng ngôn ngữ hình ảnh vượt qua mọi rào cản biên giới, chuyển tải các câu chuyện từ những Khu dự trữ sinh quyển thành tác động thực tiễn.

Điều này góp phần thúc đẩy tiến bộ trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, giáo dục cộng đồng, khoa học công dân cũng như bảo tồn tri thức bản địa và địa phương”.

Chương trình được triển khai từ tháng 3 đến tháng 5 thông qua mạng lưới thanh niên UNESCO MAB toàn cầu. Những tác phẩm nổi bật sẽ được lựa chọn tham gia Trại sáng tạo kể chuyện bằng hình ảnh tại các khu dự trữ sinh quyển ở châu Âu. Người tham gia cũng được hướng dẫn bởi đội ngũ “cố vấn kép”, gồm các chuyên gia hình ảnh của vivo và chuyên gia phát triển bền vững từ UNESCO.

Tại Việt Nam, dự án có sự tham gia của đạo diễn Nhu Đặng trong vai trò dẫn dắt hình ảnh. Nhà làm phim lựa chọn Vườn quốc gia Nam Cát Tiên làm bối cảnh chính cho tác phẩm “The Root” (Cội nguồn), với toàn bộ cảnh quay được ghi hình bằng vivo X300 Ultra. Theo vivo, việc sử dụng smartphone trong quá trình sản xuất nhằm cho thấy khả năng ngày càng tiệm cận thiết bị chuyên nghiệp của công nghệ hình ảnh di động, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều người trẻ tiếp cận hoạt động sáng tạo nội dung bằng thiết bị phổ thông.

Cùng thời điểm công bố dự án, vivo cũng cho biết X300 Ultra phiên bản 16 GB RAM, bộ nhớ 512 GB đã được mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết gần 50 triệu đồng. Hãng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn đầu mở bán như giảm giá trực tiếp, hỗ trợ trả góp và thu cũ đổi mới.