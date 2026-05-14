Hầu như ai mất ngủ cũng mắc sai lầm này khiến việc ngủ ngày càng khó khăn

Mất ngủ là căn bệnh đi cùng với nhân loại từ xa xưa nhưng mãi tới khoảng 20 năm gần đây, các nhà khoa học mới đạt những bước tiến đáng kể trong việc tìm hiểu rõ về nó.

Theo Tiến sỹ Y học Hành vi, Iuliana Hartescu, Giảng viên cao cấp ngành Tâm lý học, Đại học Loughborough, Anh, đa số người bệnh mất ngủ thường mắc kèm các bệnh tâm lý hoặc thể chất khác như tiểu đường, cao huyết áp, đau mãn tính, bệnh tuyến giáp, tiêu hóa, lo âu hoặc trầm cảm.

Một trong những thói quen phổ biến nhưng tai hại nhất chính là nằm trên giường và cố gắng ép mình phải ngủ. Việc nằm trằn trọc khi vẫn tỉnh táo sẽ dẫn đến tình trạng kích thích nhận thức liên tục. Theo thời gian, nó dạy bộ não ngừng kết nối giữa việc nằm trên giường với việc ngủ.

"Do đó, nếu không thể chợp mắt, bạn hãy rời khỏi giường và làm một việc gì đó nhẹ nhàng nhưng gây được sự chú ý như đọc sách, viết danh sách việc cần làm cho ngày mai, nghe nhạc êm dịu hoặc tập thở, chỉ khi cảm thấy buồn ngủ mới quay lại giường", bà Iuliana bật mí.

Nằm lì trên giường cố gắng ngủ chỉ khiến tình trạng mất ngủ càng trầm trọng hơn.

Nếu quá mệt mỏi vào ngày hôm sau, một giấc ngủ ngắn khoảng 20 phút vào buổi trưa là vừa đủ. Tuy nhiên, cần thận trọng vì ngủ ngày quá nhiều sẽ làm giảm áp lực ngủ vào ban đêm, khiến việc đi vào giấc ngủ càng khó khăn hơn.

Hiện nay, cách chữa bệnh mất ngủ thường không phụ thuộc vào thuốc. Bệnh nhân được khuyến nghị điều chỉnh hành vi và hoạt động tâm trí để cảm thấy buồn ngủ. Hiệu quả điều trị thường cao hơn ở những người mới bị mất ngủ, ít lo âu, căng thẳng trong cuộc sống và thực hành tích cực các liệu pháp.

Dù bệnh mất ngủ ngày càng phổ biến thế nhưng chỉ có một tỷ lệ nhỏ người bệnh tìm đến sự giúp đỡ của y bác sĩ. Nguyên nhân bởi nhiều người vẫn lạm dụng thuốc ngủ, vốn không phải là giải pháp lâu bền. Thuốc ngủ thường đi kèm tác dụng phụ như suy giảm nhận thức, nguy cơ té ngã, lệ thuộc thuốc và lờ đờ vào ban ngày.

Đáng chú ý, các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc giải quyết vấn đề giấc ngủ có thể giúp cải thiện sức khỏe. Những bệnh nhân đau mãn tính, suy tim, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực đều có chuyển biến tích cực nếu được điều trị chứng mất ngủ.

Dữ liệu quốc tế trong hai thập kỷ qua cho thấy mất ngủ là vấn nạn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Hầu như ai cũng có thể bị ảnh hưởng. Phụ nữ, người già và những người có địa vị kinh tế - xã hội thấp thường dễ bị mất ngủ hơn.