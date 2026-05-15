Xe Nhật áp đảo trong top 10 ô tô chạy xăng, dầu bán chạy tháng 4

Trong khi xu hướng xe hybrid và xe điện đang dần mở rộng, các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống vẫn duy trì sức bán. Với ưu thế về hạ tầng dịch vụ sẵn có, chi phí vận hành hợp lý và hiệu năng ổn định, những dòng xe này tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của đại đa số khách hàng Việt.

1. Toyota Veloz Cross: 1.503 xe

Toyota Veloz Cross vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc xe đa dụng trong tháng 4.

Mẫu MPV này khẳng định vị thế quán quân nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại và công năng thực dụng. Xe trang bị động cơ 1.5L kết hợp cùng hộp số CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà trong đô thị. Không gian nội thất 7 chỗ với khả năng tùy biến linh hoạt cùng gói an toàn Toyota Safety Sense đã giúp mẫu xe này trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình Việt.

2. Toyota Yaris Cross: 1.344 xe

Toyota Yaris Cross duy trì sức hút ổn định nhờ kiểu dáng SUV đô thị.

Dù có sự biến động nhẹ về doanh số, Yaris Cross vẫn giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu. Mẫu SUV đô thị này ghi điểm nhờ khoảng sáng gầm xe cao, thiết kế ngoại thất năng động cùng khoang cabin được tối ưu hóa không gian. Việc cung cấp đa dạng tùy chọn cấu hình giúp mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của nhiều nhóm khách hàng trẻ.

3. Mitsubishi Xpander: 1.273 xe

Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe gia đình được ưa chuộng.

Luôn là cái tên ổn định trong phân khúc xe đa dụng, Xpander duy trì sức hút nhờ triết lý thiết kế Dynamic Shield đặc trưng và không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ của động cơ 1.5L đã giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn tin cậy cho cả mục đích sử dụng gia đình lẫn kinh doanh vận tải.

4. Mitsubishi Xforce: 1.250 xe

Mitsubishi Xforce là mẫu xe chiến lược mới của Mitsubishi.

Xforce đang dần trở thành sản phẩm chiến lược giúp Mitsubishi củng cố thị phần. Mẫu SUV đô thị này sở hữu thiết kế góc cạnh mạnh mẽ, nội thất hiện đại với hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium. Khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình là lợi thế cạnh tranh giúp mẫu xe này duy trì đà tăng trưởng doanh số ấn tượng.

5. Mazda CX-5: 1.177 xe

Mazda CX-5 giữ vững vị thế trong phân khúc SUV cỡ C.

Với triết lý thiết kế Kodo tinh tế, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất. Xe nổi bật nhờ trang bị công nghệ SkyActiv tiên tiến, mang lại cảm giác lái chân thực và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng. Các trang bị tiện nghi như màn hình HUD, hệ thống loa Bose và gói an toàn i-Activsense là những điểm cộng lớn khiến mẫu xe này duy trì sức cạnh tranh bền bỉ.

6. Ford Territory: 934 xe

Ford Territory thu hút khách hàng nhờ thiết kế hiện đại.

Territory ghi dấu ấn nhờ thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí cỡ lớn và cửa sổ trời toàn cảnh. Khối động cơ tăng áp 1.5L EcoBoost mang lại khả năng vận hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa của gia đình.

7. Ford Ranger: 933 xe

Ford Ranger duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải.

Mẫu bán tải này tiếp tục khẳng định vị thế "vua doanh số" trong phân khúc nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn và nhiều tùy chọn phiên bản phù hợp cho cả công việc lẫn giải trí.

8. Toyota Vios: 750 xe

Toyota Vios duy trì sự tin cậy đối với khách hàng mua xe lần đầu.

Dù phân khúc sedan hạng B đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các dòng xe gầm cao, Vios vẫn giữ vị thế nhờ sự bền bỉ và chi phí bảo dưỡng tối ưu. Mẫu sedan này tiếp tục là lựa chọn an toàn cho người mua xe lần đầu nhờ thiết kế thực dụng, hệ thống khung gầm chắc chắn và khả năng giữ giá tốt.

9. Kia Seltos: 742 xe

Kia Seltos với thiết kế trẻ trung thu hút nhóm khách hàng đô thị.

Seltos giữ vững vị thế nhờ thiết kế trẻ trung, phù hợp với xu hướng hiện nay. Xe cung cấp nhiều lựa chọn phiên bản với các trang bị từ cơ bản đến cao cấp, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận. Nội thất hiện đại với nhiều tính năng hỗ trợ người lái là yếu tố then chốt giúp mẫu xe này duy trì sức hút trong phân khúc SUV đô thị.

10. Honda CR-V: 706 xe

Honda CR-V được khách hàng đánh giá cao về khả năng vận hành.

Sự trở lại của CR-V trong top 10 cho thấy sức mạnh thương hiệu bền bỉ. Mẫu xe này ghi điểm với người dùng nhờ khả năng cách âm tốt, vận hành mạnh mẽ từ động cơ tăng áp 1.5L và hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING. Không gian cabin được đánh giá cao nhờ sự thoải mái và chất lượng vật liệu hoàn thiện cao cấp.