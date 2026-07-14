Cách dùng 3 tính năng mới vừa xuất hiện trên Zalo

(VTC News) -

Dịch AI hỗ trợ thêm tiếng Trung và tiếng Hàn

Nếu thường xuyên nhắn tin với đối tác hoặc bạn bè nước ngoài, người dùng giờ có thể dịch trực tiếp trong khung chat trên Zalo mà không cần sao chép sang ứng dụng khác.

Bên cạnh tiếng Anh, bản cập nhật mới mở rộng Dịch AI sang tiếng Trung và tiếng Hàn. Theo Zalo, AI sẽ tạo bản dịch tự nhiên hơn, phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.

Để trải nghiệm tính năng Dịch AI, người dùng có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhấn giữ vào tin nhắn và nhấn “Dịch”

Bước 2: Chọn Đổi ngôn ngữ

Bước 3: Chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu

Với người dùng zCloud, Zalo còn hỗ trợ dịch tự động và gửi ngay bản dịch trong cuộc trò chuyện. Riêng trên iPhone, tính năng còn kết hợp với ứng dụng Dịch của iOS để hỗ trợ thêm 17 ngôn ngữ khác.

Sao lưu tin nhắn từ máy tính về điện thoại khi đổi máy

Nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc chia sẻ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính, Zalo chính thức cập nhật tính năng sao lưu tin nhắn văn bản trên Zalo PC. Tính năng này hữu ích khi đổi điện thoại, cài lại ứng dụng hoặc mất thiết bị, giúp hạn chế tình trạng mất lịch sử trò chuyện.

Đồng thời, tính năng cũng đảm bảo lịch sử trò chuyện luôn được cập nhật đồng bộ và đầy đủ trên mọi thiết bị, từ đó duy trì trải nghiệm liên tục và hạn chế gián đoạn thông tin trong quá trình giao tiếp.

Để đồng bộ tin nhắn từ Zalo PC về điện thoại, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Zalo PC

Bước 2: Chọn Cài đặt > Dữ liệu > Đồng bộ và sao lưu

Bước 3: Chọn Sao lưu tin nhắn > Bắt đầu sao lưu

Bước 4: Mở Zalo trên điện thoại và làm theo hướng dẫn để chuyển tin nhắn về máy

Theo Zalo, tính năng này bắt đầu được triển khai dần từ tháng 7/2026 và sẽ sớm được phát hành rộng rãi đến toàn bộ người dùng, nhằm nâng cao trải nghiệm an toàn dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng Zalo trên đa nền tảng.

Thiết lập OpenClaw trên Zalo đã trở nên đơn giản hơn

Zalo phát triển plugin chính thức cho OpenClaw, một AI Agent mã nguồn mở đang được cộng đồng người dùng toàn cầu quan tâm. Giải pháp này giúp tối giản hóa toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập phức tạp trước đây; đồng thời cho phép người dùng ra lệnh cho AI Agent thực hiện việc soạn và gửi tin nhắn qua Zalo. Plugin này hiện đã được công bố chính thức trên website của OpenClaw.

Thay vì phải đi qua nhiều bước kết nối rời rạc và phức tạp như trước, người dùng có thể hoàn tất nhanh chóng với một bước quét QR đơn giản:

● Bước 1: Cài đặt Plugin Zalo ClawBot theo thông tin từ trang web chính thức của OpenClaw

● Bước 2: Quét mã QR bằng Zalo để tạo My Clawbot

● Bước 3: Chat để yêu cầu ClawBot hỗ trợ công việc

Việc giảm bớt các thao tác là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa một công nghệ vốn dành cho dân kỹ thuật và nhóm người dùng rộng hơn trên nền tảng Zalo.