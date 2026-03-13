Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông đảm bảo an toàn mạng lưới trong dịp bầu cử

Ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) gửi công văn số 1371/BKHCN-CVT đến các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Viettel, FPT, MobiFone….yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Viettel sẵn sàng phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho mạng lưới phục vụ bầu cử vào ngày 15/3. (Ảnh: Viettel)

Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24.

Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng chống thiên tai đồng thời đảm bảo duy trì ổn định hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử.

Đối với đất liền khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bộ KH&CN yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, mưa lớn, dông lốc để chủ động biện pháp ứng phó phù hợp, sẵn sàng lực lượng tại chỗ, kịp thời khắc phục hậu quả (nếu có).

Còn đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, các đơn vị viễn thông cần chủ động bám sát chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Đồng thời, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp; đảm bảo an toàn hạ tầng mạng lưới, duy trì thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai trên biển và công tác bầu cử sắp diễn ra. Cùng với đó sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.