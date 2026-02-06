Báo chí là cầu nối đưa khoa học công nghệ đến gần người dân

(VTC News) -

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ công bố các thành tựu, sự kiện KH&CN tiêu biểu và trao Giải thưởng Báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà là hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo trở nên gần gũi, và chuyển đổi số trở thành hành động của toàn xã hội.

Ngoài ra, mỗi tác phẩm báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số không chỉ là thông tin, mà là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa chính sách và cuộc sống.

Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá, giải thưởng báo chí năm nay có sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà.

Điều đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: Từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội.

Nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, chứ không chỉ quan sát từ xa. Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương trao giải Nhất cho các tác giả. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Bộ KH&CN đã phê duyệt và trao giải cho 22 tác phẩm/nhóm tác phẩm, gồm 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

9 thành tựu và sự kiện KHCN tiêu biểu năm 2025

Cũng trong sự kiện, Bộ KH&CN đã công bố kết quả bình chọn các thành tựu, sự kiện tiêu biểu của ngành KH&CN trong năm 2025. Đó là:

1. Quốc hội thông qua 10 đạo luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng thể chế cho phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

2. Triển lãm thành tựu Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (02/9/1945 - 02/9/2025); và phát hành đặc biệt các bộ tem quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025); Kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Công an nhân dân (1945 - 2025); Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (1946-2026).

3. Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận - Trụ cột cho an ninh năng lượng quốc gia.

4. Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo sản phẩm xe thiết giáp bằng công nghệ trong nước (xe chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC 02)

5. Làm chủ và áp dụng thành công quy trình công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP trong giám định hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam.

6. Phủ sóng mạng 5G toàn quốc, phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm quốc phòng, an ninh

7. Nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa quốc tế vắc-xin dịch tả lợn châu Phi AVAC ASF LIVE.

8. Làm chủ và thương mại hóa 02 dòng sản phẩm nhiên liệu đặc chủng Jet A 1K và DO L- 62

9. Công ước Hà Nội - Dấu mốc toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát động Giải thưởng Báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Theo đó, Giải thưởng năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức với tinh thần đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, vào sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.