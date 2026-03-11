450 gian hàng công nghệ góp mặt tại Triển lãm Nhà máy thông minh 2026

(VTC News) -

Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (Vietnam Smart Factory Expo 2026 - VSE 2026) kết hợp với Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026 (Vietnam Hardware Fair - VHF 2026), là sự kiện quốc tế trọng điểm về sự giao thoa giữa đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghiệp, mang đến cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất và khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

Ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Minh Hoàn)

Với quy mô tầm cỡ lên tới 400 gian hàng trên diện tích 8.800 m², VSE & VHF 2026 dự kiến thu hút hơn 14.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, cùng đại diện đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm tập trung vào các nội dung mang tính bước ngoặt của kỷ nguyên công nghiệp 4.0, trưng bày và giới thiệu các giải pháp đột phá trong lĩnh vực: Điện - điện tử, tự động hóa, robot, in 3D, cắt laser, hệ thống giám sát thông minh, và các sản phẩm công nghiệp phụ trợ.

Phát biểu tại lễ công bố vào chiều 10/3, đại diện Ban tổ chức, ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính - cho biết Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 không chỉ là sự kiện giới thiệu, trình diễn công nghệ đơn thuần, mà còn là nền tảng kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực sản xuất thông minh.

Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (VSE 2026) và Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026 (VHF 2026) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.