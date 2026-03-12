Thông tin chi tiết 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

(VTC News) -

Tại họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 12/3, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 868 người, trong đó có 5 người tự ứng cử.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. (Ảnh: Minh Quang)

Đến thời điểm này, những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử, bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Về thông tin chi tiết của 5 người tự ứng cử, bà Hà Thị Nga nêu rõ, tại TP.HCM có 2 người tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy (Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng) và bà Nguyễn Ngọc Hương (Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt).

Tại tỉnh Vĩnh Long có 1 người tự ứng cử là Nguyễn Tấn Thụ (Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PuTin).

Tại TP Cần Thơ có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc (Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm Dạy nghề Hạnh Phúc).

Tại tỉnh An Giang có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Giám đốc công ty TNHH MTV An Bảo tại Phú Quốc).

"Chúng tôi thấy có một tín hiệu rất phấn khởi, đó là ở tất cả những nơi mà 5 người tự ứng cử này sinh sống thì họ đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Các hồ sơ sau đó cũng đã được Ủy ban bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo đúng quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương", bà Hà Thị Nga nói.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đồng thời thể hiện tính dân chủ, rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

"Qua nắm bắt tình hình chung, chúng tôi xin báo cáo là các ứng cử viên tự ứng cử cũng được tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định của pháp luật", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở các địa phương có 5 người tự ứng cử, đến thời điểm này các ứng cử viên đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử theo luật định.

Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá và lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong ngày bầu cử 15/3 sắp tới.

"Nếu như 5 ứng cử viên này nhận được sự tín nhiệm của cử tri tại đơn vị bầu cử thì hoàn toàn có thể trở thành đại biểu Quốc hội để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của cử tri", bà Hà Thị Nga phát biểu.