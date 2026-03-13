Công nghệ 13/3: EU điều tra chống độc quyền chuỗi AI của Big Tech

(VTC News) -

EU mở điều tra chống độc quyền với toàn bộ chuỗi AI của Big Tech

Các cơ quan cạnh tranh của EU cho biết toàn bộ chuỗi giá trị AI – từ phần cứng, mô hình AI đến nền tảng dịch vụ – đang được đưa vào diện xem xét chống độc quyền.

EU lo ngại các Big Tech “củng cố quyền lực doanh nghiệp” trong lĩnh vực AI. (Ảnh: Getty)

Theo các nhà quản lý, nhiều công ty công nghệ lớn đang mở rộng ảnh hưởng trên toàn bộ hệ sinh thái AI, từ sản xuất chip, phát triển mô hình AI đến cung cấp hạ tầng đám mây và nền tảng ứng dụng. Điều này có thể giúp họ củng cố vị thế thị trường và gây khó khăn cho các đối thủ nhỏ hơn tham gia cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách cạnh tranh, Teresa Ribera, cảnh báo rằng các tập đoàn công nghệ có thể “củng cố quyền lực doanh nghiệp” trong lĩnh vực AI nếu kiểm soát đồng thời nhiều khâu quan trọng của hệ sinh thái. Vì vậy, các cơ quan quản lý đang đánh giá nguy cơ bóp méo cạnh tranh trong thị trường AI đang phát triển nhanh chóng.

Một số công ty được nhắc đến trong quá trình xem xét gồm các hãng công nghệ lớn hoạt động trong nhiều lớp của hệ sinh thái AI, như các nhà sản xuất chip và các nền tảng AI. EU cũng đang theo dõi những quyết định sản phẩm và chính sách nền tảng của các công ty này để xác định liệu chúng có tạo rào cản đối với các đối thủ hay không.

Trung Quốc tăng tín dụng cho doanh nghiệp công nghệ

Theo Reuters, các ngân hàng Trung Quốc có kế hoạch rót nhiều tiền hơn vào các công ty công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp trả cam kết của Bắc Kinh về việc mạnh mẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ nền kinh tế và thống trị các lĩnh vực mới nổi.

Ngân hàng Trung Quốc ở Công viên Shougang, Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Sự dịch chuyển phân bổ tín dụng sang lĩnh vực công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ và dự kiến ​​sẽ tăng tốc hơn nữa theo kế hoạch của chính phủ, được công bố tuần trước, nhằm đầu tư toàn diện vào các công nghệ từ AI, chất bán dẫn đến sản xuất tiên tiến.

Một quan chức tại một ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước nói với Reuters rằng tài trợ cho công nghệ đã được ưu tiên trong việc phát hành các khoản vay mới trong năm nay và ngân hàng này đang tăng cường tài trợ cho các lĩnh vực bao gồm sản xuất tiên tiến, AI và công nghệ sinh học.

Theo dữ liệu từ ngân hàng trung ương, dư nợ cho vay đối với các công ty công nghệ vừa và nhỏ đạt 3,63 nghìn tỷ nhân dân tệ (528 tỷ đô la Mỹ) vào cuối năm 2025, tăng 19,8% so với năm trước và vượt xa tốc độ tăng trưởng cho vay chung 13,6 điểm phần trăm.

Mạng xã hội X thay đổi hệ thống xác minh tại châu Âu

Reuters đưa tin, công ty mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã đồng ý thay đổi cơ chế xác minh của mình tại Liên minh châu Âu sau khi bị phạt 120 triệu euro.

X đã bị các cơ quan quản lý công nghệ của EU phạt vào tháng 12 vì vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến, đây là hình phạt đầu tiên theo một đạo luật mang tính bước ngoặt đã gây ra sự chỉ trích từ chính phủ Hoa Kỳ.

Người dùng mạng xã hội X. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của Bloomberg dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Thomas Regnier, cho biết X đã đệ trình các biện pháp khắc phục liên quan đến tính năng xác minh dấu tích xanh của mình.

Hình phạt của EU đối với X được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hai năm theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của khối, yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết nội dung bất hợp pháp và có hại. Ủy ban châu Âu vào tháng 7/ 2024 đã cáo buộc X lừa dối người dùng, cho rằng dấu tích xanh không phù hợp với thông lệ ngành và bất kỳ ai cũng có thể trả tiền để có được trạng thái "đã xác minh".

Dấu tích xanh trước đây cho biết tài khoản thuộc về một nhân vật công chúng có danh tính đã được xác minh, nhưng tỷ phú Musk đã thay đổi nó để cho biết tài khoản đó thuộc về người đăng ký trả phí sau khi mua lại X vào năm 2022.