Xuân Son nhận trọng trách đặc biệt ở tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Việt Nam vừa bầu ra ban cán sự cho ASEAN Cup 2026. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải làm đội trưởng còn Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son nắm vai trò đội phó.

Đây là lần đầu tiên một cầu thủ nhập tịch nắm vai trò trong ban cán sự đội tuyển quốc gia. Trước đó, những Huỳnh Kesley Alves, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La hay Đinh Hoàng Max đều chỉ được triệu tập, thi đấu với vai trò thành viên của đội. Các đội trưởng đều là nội binh thuần túy thi đấu tại V.League.

Nguyễn Xuân Son là đội phó đội tuyển Việt Nam.

“Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tín nhiệm góp mặt trong Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc.

Tôi đã quen với áp lực rồi. Được góp mặt trong Ban cán sự của Đội tuyển Việt Nam là một đặc ân đối với tôi. Đây là điều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển”, Nguyễn Xuân Son chia sẻ trong buổi tập sáng 27/6.

Nguyễn Xuân Son có quốc tịch Việt Nam vào tháng 12/2024, anh lập tức được đưa vào sân tại AFF Cup 2024. Xuân Son ghi được 7 bàn thắng ở giải đấu này trước khi gặp chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về trước Thái Lan. Trở lại ở vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo này ghi thêm 3 bàn thắng và giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự giải châu lục.

Nhắc đến mục tiêu tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son khẳng định: “Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch. Tôi muốn cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu này”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7.

Tại đây, đội sẽ có 3 trận đấu tập với các “quân xanh” do LĐBĐ Hàn Quốc sắp xếp nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới ASEAN Cup 2026.