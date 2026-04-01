Xuân Son bùng nổ bên Hoàng Hên, HLV Malaysia cũng phải công nhận quá hay

Việt Nam 3-1 Malaysia.
Tối 31/3, trên sân Thiên Trường, 19.518 khán giả đã có mặt để theo dõi trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Không khí sôi động trên các khán đài tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà bước vào trận với quyết tâm cao.
Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát. Ngay từ đầu trận, thế trận được đẩy lên phần sân Malaysia, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.
Sự chú ý dồn vào hai cái tên Hoàng Hên và Xuân Son khi cả hai cùng đá chính. Đây đều là những cầu thủ từng nhiều lần thi đấu tại sân Thiên Trường trong màu áo CLB Nam Định, vì vậy nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ khán giả.
Ngay phút thứ 6, đội chủ nhà có bàn mở tỉ số. Từ một tình huống tấn công, Đỗ Duy Mạnh tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước.
Đây là bàn thắng đầu tiên của trung vệ này cho đội tuyển sau hơn 6 năm, trong trận đấu thứ 72 anh khoác áo đội tuyển quốc gia.
Sau bàn thắng sớm, Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Ở khu vực giữa sân, Hoàng Hên thi đấu nổi bật với khả năng điều phối bóng và tổ chức lối chơi.
Tiền vệ này liên tục tung ra các đường chuyền hướng lên phía trên, tạo điều kiện cho hàng công khai thác khoảng trống.
Trong khi đó, Xuân Son di chuyển linh hoạt, thường xuyên gây áp lực lên hàng phòng ngự Malaysia. Những pha chọn vị trí và tranh chấp của tiền đạo sinh năm 1997 khiến các hậu vệ đội khách gặp nhiều khó khăn.
Bước sang hiệp 2, sự phối hợp giữa hai cầu thủ này mang lại hiệu quả rõ rệt. Phút 51, Hoàng Hên thực hiện đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm, Xuân Son băng vào đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.
Chỉ 8 phút sau, Xuân Son tiếp tục ghi dấu ấn. Từ quả tạt của Tiến Anh, anh đánh đầu lần thứ hai trong trận, đưa Việt Nam dẫn 3-0.
Với cú đúp trong trận đấu, Xuân Son chạm mốc 10 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia chỉ sau 8 lần ra sân.
Sau khi dẫn trước với cách biệt lớn, Việt Nam vẫn duy trì sức ép lên phần sân đối phương. Các pha lên bóng tiếp tục được triển khai, tuy nhiên đội chủ nhà không ghi thêm bàn thắng.
Phút 77, Malaysia có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 trên chấm phạt đền. Dù vậy, đây là tất cả những gì đội khách làm được trong trận đấu.
Kết thúc 90 phút, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-1. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 bằng thành tích toàn thắng, đồng thời giành quyền góp mặt tại vòng chung kết. Chiến thắng cũng giúp đội tuyển tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, lên vị trí 99 thế giới.
Sau trận đấu, màn trình diễn của Xuân Son và Hoàng Hên nhận được sự chú ý. Đại diện ban huấn luyện Malaysia đánh giá cao sự hiệu quả trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ấn tượng với khả năng tận dụng cơ hội của hàng công.
Bình luận