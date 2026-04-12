Nguyễn Xuân Son hoang mang: 'Tại sao trọng tài không thổi phạt đền'?

"Tại sao trọng tài lại không thổi phạt đền", tiền đạo Nguyễn Xuân Son bình luận trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook tối 12/4.

Nguyễn Xuân Son thậm chí còn chia sẻ một video do một lãnh đạo CLB Nam Định đăng tải về tình huống gây tranh cãi khi anh ngã trong vòng cấm địa. Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam để lại dòng trạng thái với hình ký hiệu đôi mắt đầy ẩn ý.

Xuân Son đòi hưởng quả phạt đền ở trận gặp HAGL.

Phút 76 trong trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh gia Lai, tiền đạo Caio Cesar tung ra đường tạt bóng hiểm hóc vào vòng cấm địa. Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng bị Quang Kiệt tác động bằng tay để ngăn cản. Văn Vĩ nhận bóng và tung cú dứt điểm ở cự li gần nhưng không thể đánh bại được thủ môn Trần Trung Kiên.

Tiền đạo sinh năm 1997 phản ứng dữ dội với trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên. Hình ảnh trên sóng truyền hình cho thấy trung vệ HAGL đã ôm cả người Xuân Son lại để truy cản đối phương.

Đây là hành động sai luật và Xuân Son có lý lẽ riêng khi đòi có một quả phạt đền. Trọng tài Trung Kiên tham khảo công nghệ VAR rồi quyết định không thổi phạt đền cho Nam Định.

Quyết định này gây tranh cãi lớn bởi rõ ràng tác động của Quang Kiệt đủ lớn để Xuân Son ngã ra - trong khi anh hoàn toàn có khả năng gây nguy hiểm cho khung thành của Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai sớm cho thấy quyết tâm và Batista ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội bóng phố núi. Sang hiệp 2, Lý Công Hoàng Anh lập công gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Ngay sau khi tình huống gây tranh cãi của Xuân Son diễn ra, Nam Định thủng lưới khi Nguyên Mạnh chuyền bóng sai lầm để Ngọc Lâm dứt điểm từ xa ấn định chiến thắng 2-1.

HAGL có được 18 điểm và đã bỏ lại hai đối thủ trong cuộc đua trụ hạng là PVF-CAND và Đà Nẵng.