Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam đánh bại câu lạc bộ K.League 2

(VTC News) -

Chiều 8/7, đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu thứ 2 trong đợt tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), chạm trán Yongin FC - CLB đang thi đấu ở K.League 2.

So với đối thủ ở trận đấu đầu tiên, Yongin FC được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn, mang đến cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục kiểm tra lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước thềm ASEAN Championship 2026.

Giống như trận đấu trước, HLV Kim Sang-sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp. Yongin FC nhập cuộc đầy chủ động với khả năng kiểm soát bóng tốt và liên tục gây sức ép. Đội bóng Hàn Quốc sở hữu hàng công đáng chú ý với hai ngoại binh Brazil là Gabriel Tigrao và tân binh Vitinho, tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ tuyển Việt Nam.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn phát huy được sự sắc bén trong những pha phản công. Phút thứ 9, Nguyễn Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Xuân Son đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau bàn mở tỷ số, thế trận diễn ra cởi mở với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Đến phút 20, Hai Long tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Văn Cường dứt điểm, nhưng thủ môn Yongin FC đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Trước khi hiệp một khép lại, đại diện K.League 2 tìm được bàn gỡ ở phút 42 sau một pha phối hợp tấn công hiệu quả, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik thay toàn bộ đội hình. Hai đội duy trì nhịp độ thi đấu cao với nhiều pha tranh chấp quyết liệt và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu chuẩn xác sau một tình huống tấn công biên, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi khép lại chuyến tập huấn bằng trận đấu với Gangwon FC, đại diện của K.League 1, vào ngày 13/7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi toàn đội trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Myanmar và chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.