Mua vé xem Việt Nam vs Myanmar ở đâu, giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Theo thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) ngày 18/7 có 3 mệnh giá: 300.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé và 100.000 đồng vé. Trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra lúc 19h ngày 18/7.

Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcomback OneU (tên cũ là OneU) bắt đầu từ 10h ngày 8/7/2026 đến 23h59 ngày 11/7/2026 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

VFF phát hành vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Myanmar.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký dự kiến từ 11/7/2026. Khi nhận vé cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Trong trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.