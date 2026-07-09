(VTC News) -

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ tài chính nhằm kích thích nhu cầu ở thực, bao gồm thiết kế lại chính sách bán hàng theo hướng giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng. Các chương trình hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán hoặc ưu đãi trong giai đoạn đầu được triển khai rộng rãi hơn.

Một số dự án còn đưa ra cấu trúc tài chính linh hoạt, cho phép người mua kéo giãn nghĩa vụ thanh toán theo thời gian. Trong đó, hệ thống Vinhomes tung gói giải pháp hỗ trợ tài chính quy mô lớn khi lãi suất sẽ được cố định lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm. Đặc biệt, các gói vay từ 18 tháng đến 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi cố định, khách hàng được cam kết mức trần lãi suất thả nổi không vượt quá 9%. Nếu lãi suất thị trường thực tế vượt ngưỡng này, phần chênh lệch sẽ do doanh nghiệp chi trả.

Tương tự, Phú Đông Group tung gói cố định lãi suất 6,5% trong thời gian 5 năm. Thương hiệu Nam Long liên kết cung cấp gói vay mức tối đa 9% trong thời gian 18 tháng. Tập đoàn Bcons thậm chí còn đưa ra chính sách miễn hoàn toàn lãi vay trong suốt giai đoạn thi công, kèm theo việc ân hạn nợ gốc kéo dài 5 năm.

Xu hướng mới của người mua nhà: Ưu tiên gói vay dài hơi. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Cấu trúc tài chính này giúp người mua giảm áp lực vốn ban đầu, đồng thời có thể phân bổ dòng tiền theo từng giai đoạn. Đặc biệt người mua có thêm thời gian sau khi nhận bàn giao nhà mới bắt đầu trả lãi và sau 3 năm mới phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc, tạo dư địa để ổn định tài chính hoặc khai thác tài sản.

Cách thiết kế tài chính này giúp giảm áp lực dòng tiền trong ngắn hạn, tạo điều kiện để người mua ổn định thu nhập hoặc khai thác tài sản trước khi bước vào chu kỳ trả nợ đầy đủ, qua đó hạn chế rủi ro tài chính trong bối cảnh lãi suất còn biến động.

Gói vay dài hơi: Người mua, nhà đầu tư bớt rủi ro

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện có nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chiến lược bằng cách tung ra các gói hỗ trợ tài chính như ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ 3-5 năm hoặc hỗ trợ lãi suất 0% trong 18-24 tháng. Những chính sách này góp phần giảm áp lực tài chính, kích cầu thị trường bất động sản.

Cũng theo ông Đính, yếu tố quyết định giao dịch hiện nay không chỉ nằm ở giá bán mà phụ thuộc rất lớn vào khả năng thiết kế dòng tiền của doanh nghiệp. Các gói hỗ trợ tài chính, giãn nợ hay miễn lãi thực chất đang giúp doanh nghiệp kéo dài thời gian ra quyết định của khách hàng thay vì để họ rời bỏ thị trường.

Theo các chuyên gia, gói vay dài hơi người mua nhà sẽ bớt rủi ro. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), việc nhiều khách hàng chuyển sang các gói lãi suất cố định dài hạn phản ánh tư duy tài chính chuyên nghiệp hơn. Khi chi phí vốn được ổn định trong nhiều năm, người vay có thể chủ động kế hoạch tài chính, hạn chế tác động của biến động lãi suất và kiểm soát tốt dòng tiền.

Xu hướng này cũng cho thấy thị trường đang chuyển từ đầu tư ngắn hạn sang nắm giữ tài sản dài hạn, khai thác giá trị sử dụng và giá trị cho thuê thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá.

Đối với người mua ở thực, lãi suất cố định giúp chủ động ngân sách gia đình, ổn định kế hoạch chi tiêu và hạn chế rủi ro từ biến động lãi suất.

Đối với nhà đầu tư, việc cố định chi phí vốn giúp tính toán chính xác hơn hiệu quả đầu tư, lợi suất cho thuê và kế hoạch nắm giữ tài sản trong từng chu kỳ của thị trường. Trong bối cảnh hiện nay, những bất động sản tạo ra dòng tiền sẽ có lợi thế lớn hơn các khoản đầu tư chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

“Nhìn tổng thể, xu hướng chuyển từ các gói vay ưu đãi ngắn hạn sang lãi suất cố định dài hạn là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, lãi suất chỉ là một yếu tố trong quyết định đầu tư. Điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng tài sản, kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy, quản trị tốt dòng tiền và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính.

Khi đòn bẩy tài chính được đặt trên nền tảng của một dự án chất lượng, cấu trúc vốn an toàn và kế hoạch tài chính bài bản, khoản vay sẽ trở thành công cụ tích lũy tài sản hiệu quả thay vì trở thành áp lực tài chính trong tương lai”, ông Huy nhấn mạnh.

Dưới góc độ chủ đầu tư, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group chia sẻ, phần lớn các chương trình hỗ trợ lãi suất hiện nay được triển khai theo cơ chế hợp tác giữa ngân hàng và chủ đầu tư. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp trích một phần lợi nhuận để bù lãi suất cho khách hàng trong giai đoạn đầu của khoản vay. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư có tiềm lực sẽ thực hiện để duy trì thanh khoản và hỗ trợ người mua trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Chuyên gia tài chính, bất động sản Lê Quốc Kiên đánh giá các chính sách hỗ trợ lãi suất không chỉ nhằm kích cầu bán hàng mà còn giúp ổn định tâm lý thị trường. Khi áp lực tài chính trong giai đoạn đầu được giảm bớt, người mua - đặc biệt là nhóm có nhu cầu ở thực - sẽ dễ đưa ra quyết định hơn.