Thị trường bất động sản Thanh Hóa: Cơ hội của những dự án sở hữu giá trị thực

(VTC News) -

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, bất động sản (BĐS) Thanh Hóa đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi tốc độ không còn là yếu tố quyết định mà giá trị thực và chất lượng đô thị trở thành thước đo của dòng vốn đầu tư.

Thị trường bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu

Trong hơn một thập kỷ qua, Thanh Hóa liên tục khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước.

Với tốc độ tăng trưởng GRDP thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc, sự phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn, cùng mạng lưới hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và tốc độ đô thị hóa nhanh đã tạo nên lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường BĐS địa phương.

Nếu như ở chu kỳ trước, sức hấp dẫn của BĐS chủ yếu đến từ kỳ vọng tăng trưởng, dư địa phát triển, thì hiện nay mặt bằng giá từng bước được thiết lập mới, thị trường đã dịch chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến khả năng tăng giá trong ngắn hạn mà tập trung nhiều hơn vào giá trị khai thác tài sản và tiềm năng phát triển bền vững.

Thị trường BĐS đang ưu tiên những dự án có quy hoạch đồng bộ và giá trị khai thác thực tế.

Xu hướng này phản ánh quá trình sàng lọc tự nhiên của thị trường. Dòng vốn đang dịch chuyển đến các tài sản có nền tảng pháp lý rõ ràng, khả năng khai thác thực tế lẫn tiềm năng tăng giá ổn định trong dài hạn. Trong bối cảnh đó, chất lượng quy hoạch, năng lực chủ đầu tư, sức sống khu đô thị và khả năng vận hành thương mại trở thành thước đo quan trọng trong mỗi quyết định đầu tư.

Chất lượng đô thị trở thành thước đo quan trọng của BĐS

Theo các chuyên gia kinh tế, BĐS đã bước vào giai đoạn mà giá trị của một sản phẩm không còn bị giới hạn bởi yếu tố vị trí địa lý. Cùng với đó, thị trường được định hình bởi chất lượng quy hoạch tổng thể và sức sống đô thị được tạo ra trong quá trình vận hành sau này.

Một khu đô thị có sức hút lâu dài luôn hội tụ đầy đủ các yếu tố: hạ tầng hoàn chỉnh, không gian cảnh quan bài bản, hệ thống tiện ích dịch vụ đa dạng, đặc biệt là khả năng hình thành một cộng đồng cư dân sầm uất.

Ngoài vị trí, cảnh quan; tiềm năng hình thành cộng đồng cư dân cũng là yếu tố quan trọng để khách hàng quan tâm lựa chọn sản phẩm BĐS phù hợp.

Không gian sống và khả năng khai thác thương mại cũng ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Thực tế cho thấy, những khu đô thị duy trì được mật độ cư dân, hoạt động dịch vụ, các sự kiện cộng đồng thường có sức hút lớn hơn, đồng thời tạo ra nguồn giá trị bền vững cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư. Đây cũng là lý do các dự án phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng đang trở thành xu hướng của thị trường.

Dấu ấn từ Danko Royal và Danko The Country trong chu kỳ mới

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các dự án có giá trị khai thác thực, chất lượng đô thị đồng bộ, Danko Royal và Danko The Country là hai dự án tiêu biểu đang thu hút sự quan tâm tại Thanh Hóa.

Danko Royal toạ lạc trên trục đại lộ Nam Sông Mã hướng thẳng ra biển Sầm Sơn.

Danko Royal sở hữu lợi thế giao thương vượt trội khi tọa lạc ngay trên trục đại lộ kết nối huyết mạch hướng thẳng ra biển Sầm Sơn. Lợi thế này giúp dự án đón trọn dòng luân chuyển hàng hóa, du lịch và dịch vụ sôi động giữa lõi đô thị cổ với trung tâm du lịch biển sầm uất bậc nhất miền Bắc, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác thương mại, gia tăng giá trị trong dài hạn.

Trong khi đó, Danko The Country tại xã Lưu Vệ được quy hoạch khoảng 25 ha với 498 sản phẩm gồm shophouse, liền kề, biệt thự. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cảnh quan, công viên cùng các tiện ích cộng đồng, hướng đến việc hình thành một khu đô thị hiện đại, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và phát triển kinh doanh.

Cùng với Danko Royal, Danko The Country đang là dự án tâm điểm tại Thanh Hoá.

Điểm chung của cả hai dự án là tư duy phát triển bền vững, lấy chất lượng đô thị làm nền tảng. Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng và kiến trúc, hoạt động văn hóa, lễ hộị, sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên, kiến tạo nên những điểm đến giàu bản sắc, gia tăng giá trị tài sản lâu dài cho nhà đầu tư.

Khi thị trường BĐS Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, cơ hội lớn đang thuộc về những dự án có quy hoạch bài bản, sở hữu nền tảng thực tế. Thông qua Danko Royal và Danko The Country, Danko Group không chỉ mở ra cơ hội đầu tư, an cư chất lượng mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn phát triển đô thị, đồng hành cùng quá trình tăng trưởng bền vững của Thanh Hóa trong chu kỳ mới.