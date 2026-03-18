Honda CR-V 2026 bản xăng bổ sung trang bị, giá từ 1,039 tỷ đồng

(VTC News) -

Vào tháng 2/2026, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe CR-V Hybrid. Ngày 17/3/2026, phiên bản máy xăng của mẫu SUV cỡ C này cũng được cải tiến.

Cụ thể, Honda đã nâng cấp cho hai phiên bản G và L 2WD, được lắp ráp tại Việt Nam, với giá bán lần lượt là 1,039 tỷ và 1,099 tỷ đồng. So với phiên bản trước, giá của Honda CR-V G 2026 tăng thêm 10 triệu đồng, trong khi bản L 2WD giữ nguyên giá. Đặc biệt, màu sơn đỏ mới dành riêng cho bản L có giá 8 triệu đồng.

Phiên bản G L Giá bán lẻ đề xuất (Đã bao gồm VAT) 1.039.000.000 1.099.000.000 Màu sắc Trắng, đen, xám Trắng, đen, xám, đỏ (màu mớim), xanh

Về thiết kế ngoại thất, Honda CR-V 2026 bản máy xăng không có nhiều thay đổi. Thay vào đó, hãng tập trung vào việc nâng cấp trang bị tiện nghi.

Mẫu xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn, kích thước 9 inch, với độ phân giải cao và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, Bluetooth và USB Type A/Type C.

Cụm điều khiển trung tâm được thiết kế thông thoáng, với vị trí cần số hợp lý, cho phép đặt hai điện thoại thông minh và hỗ trợ sạc không dây ở bản L.

Ngoài ra, ghế lái có thể chỉnh điện 8 hướng và tích hợp tính năng nhớ 2 vị trí. Hàng ghế trước được thiết kế ôm sát cơ thể, giúp giảm thiểu rung động và mệt mỏi trong các chuyến đi dài.

Các trang bị tiện nghi khác bao gồm cửa cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay (phiên bản L), ghế chỉnh điện 4 hướng cho hành khách, và các hộc để cốc ở tất cả các hàng ghế.

Honda CR-V 2026 còn được trang bị hệ thống kết nối Honda Connect, cho phép chủ sở hữu dễ dàng kết nối với xe, mang lại cảm giác an tâm và thuận tiện. Tính năng đề nổ từ xa tích hợp trên chìa khóa thông minh cũng giúp khách hàng cảm nhận sự kết nối với xe ngay cả khi chưa bước vào.

Về an toàn, Honda CR-V 2026 máy xăng vẫn trang bị hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing với 6 tính năng chính, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, và kiểm soát hành trình thích ứng.

Ngoài ra, xe còn có 8 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp sau va chạm, và cảm biến đỗ xe phía sau. Riêng bản L được trang bị thêm cảm biến đỗ xe phía trước và cảm biến gạt mưa tự động.

Dưới nắp ca-pô, Honda CR-V 2026 máy xăng vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.

