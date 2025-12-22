Hyundai Santa Fe Hybrid mới và 4 điểm 'đáng đồng tiền bát gạo'

(VTC News) -

Hyundai Santa Fe phiên bản hybrid vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam cách đây chưa lâu. Đây không chỉ là một bước tiến mới nhằm khẳng định vị thế vững chắc của mẫu SUV cỡ D này tại thị trường, mà còn cho thấy xu hướng hybrid hóa của các mẫu xe gia đình.

Phiên bản mới của Santa Fe có thông số ấn tượng, một lần đổ xăng đi được hơn 1.100 km.

Ở phiên bản mới, Hyundai Santa Fe không chỉ tiết kiệm nhiên liệu hơn, thân thiện với môi trường hơn, mà còn mang tới cho người tiêu dùng Việt những trải nghiệm “đáng đồng tiền bát gạo”.

Khác biệt hoàn toàn so với các hệ thống Hybrid truyền thống thường tập trung vào động cơ hút khí tự nhiên, "trái tim" của Hyundai Santa Fe Hybrid là sự kết hợp táo bạo giữa động cơ xăng 1.6L Turbo và mô-tơ điện công suất cao.

Khi hoạt động ở mức tối ưu, xe có công suất kết hợp tối đa lên tới 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Sự kết hợp này mang lại khả năng tăng tốc tức thời và khả năng vận hành vượt trội, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên cao tốc hoặc cần vượt xe.

Hệ thống hybrid của Hyundai Santa Fe phiên bản mới có thể phân vào loại Hybrid Song Song (Parallel Hybrid), sử dụng hộp số tự động 6 cấp thay vì hộp số vô cấp (CVT), đảm bảo cảm giác lái chân thật và đầy phấn khích cho người cầm vô lăng.

Hệ thống hybrid trên Hyundai Santa Fe phiên bản mới cũng đã chứng minh khả năng tối ưu hóa nhiên liệu đáng kinh ngạc. Với mức tiêu hao nhiên liệu ghi nhận chỉ khoảng 6,3 lít/100km. Đây là một kết quả rất tốt, có thể so sánh với nhiều dòng xe hạng B phổ thông, trong khi Santa Fe là một mẫu SUV hạng D cỡ lớn, phục vụ nhu cầu của gia đình.

Để khắc phục nhược điểm về độ trễ và sự thiếu mượt mà đôi khi xuất hiện ở hộp số tự động khi tích hợp với hệ thống hybrid, Hyundai đã phát triển công nghệ độc quyền Active Shift Control (ASC). Đây chính là yếu tố kỹ thuật then chốt giúp hệ thống của Hyundai trở nên cạnh tranh hơn.

ASC là hệ thống kiểm soát chuyển số chủ động, sử dụng chính mô-tơ điện trong hệ thống hybrid để đồng bộ hóa tốc độ quay của động cơ với tốc độ quay của trục hộp số. Mô-tơ điện sẽ tinh chỉnh tốc độ quay của các bánh răng bên trong hộp số ngay trước khi diễn ra quá trình chuyển cấp.

Nhờ đó, quá trình chuyển số diễn ra gần như tức thời và không ma sát, loại bỏ hiện tượng giật cục. Theo công bố kỹ thuật, ASC giúp giảm thời gian chuyển số tới 30%, từ khoảng 500 mili giây xuống chỉ còn 350 mili giây, giúp xe tăng tốc mượt mà và nhanh chóng hơn, đồng thời giảm hao mòn cơ khí.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Santa Fe Hybrid còn được đầu tư kỹ lưỡng vào chất lượng không gian cabin. Xe được trang bị kính cửa sổ hai lớp, sử dụng lớp cách âm chuyên biệt nằm giữa, giúp triệt tiêu tiếng ồn từ môi trường và gió.

Kết hợp với việc sử dụng lốp chống ồn và hệ thống treo được tinh chỉnh với giảm chấn, Santa Fe Hybrid thực sự mang lại một không gian yên tĩnh ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cao, từ đó mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, thoải mái với toàn bộ hành khách.

Hyundai Santa Fe Hybrid cũng đã thiết lập tiêu chuẩn an toàn hàng đầu trong phân khúc nhờ tăng cường sử dụng thép dập nóng (Hot-stamped steel) và thép cường độ cao tiên tiến (AHSS) trong cấu trúc thân xe, tạo nên một "khung bảo vệ" vững chắc. Chính nhờ cấu trúc này, Santa Fe đã xuất sắc đạt được các chứng nhận an toàn cao nhất, gồm 5 sao Euro NCAP, 5 sao an toàn của NHTSA và danh hiệu Top Safety Pick+ (TSP+) từ IIHS.