Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/6/2026 - Trực tiếp XSST 24/6

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 24/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 24/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/6/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 24/6/2026

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- XSST 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng như sau:

XSST 17/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/6/2026.

- XSST 10/6/2026

Kết quả xổ số ngày 10/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng có giải đặc biệt là 712879 và các hạng giải khác như sau:

XSST 10/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/6/2026.

- XSST 3/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công bố kết quả xổ số ngày 3/6/2026 với giải đặc biệt là 686457 và các hạng giải khác như sau:

XSST 3/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 3/6/2026.

- XSST 27/5/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 27/5/2026 có giải đặc biệt là 094538 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSST 27/5, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 27/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng, dành cho các vé sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An và Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Xổ số Sóc Trăng quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Kết quả XSST do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Tư hàng tuần.

Trúng xổ số Sóc Trăng nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hoặc các đại lý vé số được ủy quyền để nhận thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng vé số Sóc Trăng là bao lâu?

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay thưởng. Nếu để quá thời hạn này, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

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