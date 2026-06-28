XSMT 28/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026

XSMT 28/6. XS miền Trung chủ nhật hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 28/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 28/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 28/6/2026 - Xổ số miền Trung chủ nhật - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/6/2026, XS miền Trung thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 27/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 27/6/2026.

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/6/2026, XS miền Trung thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 26/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 26/6/2026.

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Kết quả xổ số Miền Trung ngày 25/6/2026, XS miền Trung thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 25/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 25/6/2026.

- XSMT 24/6. Xem lại KQXSMT ngày 24/6/2026

Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/6/2026, XS miền Trung thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 24/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 24/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXS miền Trung sẽ quay thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXS miền Trung sẽ mở thưởng gồm có 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXS miền Trung sẽ mở thưởng với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Một tờ vé chỉ được xác nhận trúng thưởng khi do công ty xổ số kiến thiết phát hành đúng quy định, có đầy đủ thông tin hợp lệ và dãy số trên vé trùng với kết quả của một trong các hạng giải đã được công bố.

- Ngoài điều kiện về kết quả, vé số phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Người trúng thưởng cũng cần hoàn tất việc lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, nếu quá thời hạn này tờ vé sẽ hết hiệu lực nhận thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả, tùy theo nhu cầu và điều kiện thuận tiện.

- Nếu nhận thưởng tại đại lý, thủ tục thường được xử lý nhanh gọn, tuy nhiên người trúng sẽ phải thanh toán một khoản phí dịch vụ đổi thưởng. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng đại lý.

- Trong khi đó, khi đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để lĩnh giải, người trúng sẽ được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

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