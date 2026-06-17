Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 17/6/2026

XSMT hôm nay 17/6. XS miền Trung thứ 4 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 17/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 17/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 17/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 4 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả XSMT ngày 12/6/2026, XS miền Trung thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 12/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 12/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: XSMT quay số tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXSMT được mở thưởng tại Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: XSMT quay số ở Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXSMT gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: XSMT mở thưởng tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXSMT có Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, XSMT quay số tại Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

Cơ cấu giải thưởng XSMT được chia thành nhiều mức khác nhau, từ giải Đặc biệt đến các giải phổ thông với giá trị hấp dẫn:

- Đặc biệt: 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng cho vé trùng đủ 6 số.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba: 20 giải, giá trị 10 triệu đồng/giải.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, người chơi còn có cơ hội nhận:

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt và chỉ khác chữ số đầu tiên, trị giá 50 triệu đồng/giải.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé sai duy nhất 1 chữ số so với giải Đặc biệt (không tính số đầu tiên), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé XSMT trúng thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé trúng thưởng XSMT có thể làm thủ tục nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền trả thưởng trên địa bàn.

- Nhiều người lựa chọn đổi thưởng tại đại lý vì thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh một khoản phí dịch vụ đổi thưởng, dao động khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng khu vực.

- Đối với các giải thưởng có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận giải. Khi đó, người trúng sẽ nhận đủ số tiền thưởng sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí hoa hồng nào.

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