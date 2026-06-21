XSMN 21/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay chủ nhật ngày 21/6/2026

XSMN chủ nhật ngày 21/6. Kết quả XSMN hôm nay 21/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 21/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 21/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 21/6/2026 - Xổ số miền Nam chủ nhật - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: Xổ số miền Nam sẽ quay số ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: Xổ số miền Nam sẽ quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN sẽ quay thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi sở hữu vé số miền Nam trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn nhận giải theo hai hình thức phổ biến sau:

- Đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống. Đây là phương án thuận tiện, tiết kiệm thời gian di chuyển nhưng thường sẽ phát sinh một khoản phí dịch vụ theo quy định của từng đại lý.

- Đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận giải. Cách này đặc biệt phù hợp với các giải thưởng có giá trị lớn vì đảm bảo an toàn hơn và người trúng không phải chi trả thêm phí đổi thưởng.

Phương thức tra kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hàng ngày

- Để theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng mỗi ngày, người chơi có thể truy cập vtcnews.vn. Kết quả được cập nhật liên tục từ thời điểm quay thưởng bắt đầu vào khoảng 16h15.

- Bên cạnh đó, nhiều website xổ số uy tín và các đơn vị phát hành vé số cũng đăng tải KQXS ngay sau khi công bố, giúp việc tra cứu trên điện thoại hoặc máy tính trở nên dễ dàng hơn.

- Nếu muốn theo dõi trực tiếp quá trình quay số, người chơi có thể xem qua các kênh truyền hình, phát thanh hoặc đến địa điểm tổ chức quay thưởng để cập nhật kết quả một cách minh bạch và chính xác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.