XSMN 20/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 20/6/2026

XSMN thứ 7 ngày 20/6. Kết quả XSMN hôm nay 20/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 20/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 20/6 - Trực tiếp KQXSMN hôm nay 20/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 7 - XSMN trực tiếp mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ 2: XSMN sẽ quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ 3: XSMN sẽ quay số ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ 4: XSMN sẽ quay thưởng ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ 5: XSMN sẽ quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ 6: XSMN sẽ quay thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ 7: XSMN sẽ quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay thưởng ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần chú ý thời hạn lĩnh giải là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người chơi phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục nhận thưởng, nếu quá hạn vé sẽ không còn giá trị.

- Phía công ty XSKT có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng thưởng và thực hiện chi trả đầy đủ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ theo đúng quy định.

Phương thức tra kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hàng ngày

- Người chơi có thể cập nhật nhanh kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chính xác tại vtcnews.vn, với dữ liệu được tổng hợp đầy đủ từ 16h15 mỗi ngày.

- Ngoài ra, các trang thông tin xổ số chính thống và nhà đài sẽ công bố KQXS ngay sau mỗi kỳ quay, giúp người chơi dễ dàng tra cứu trên điện thoại hoặc máy tính một cách thuận tiện.

- Người chơi cũng có thể theo dõi trực tiếp tại điểm quay thưởng hoặc qua các kênh phát thanh, truyền hình của nhà đài trong ngày, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.