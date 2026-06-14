XSMN 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/6/2026

XSMN chủ nhật ngày 14/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 14/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 14/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/6/2026 - Xổ số miền Nam chủ nhật - KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ được mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT), Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ được quay tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ được mở thưởng ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được mở thưởng ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG), Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt (chỉ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào so với giải đặc biệt (trừ chữ số đầu tiên), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần chú ý thời hạn lĩnh giải, trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

- Về phía công ty XSKT, có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng và chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

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