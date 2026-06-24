XSMB 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 24/6/2026

XSMB 24/6. Kết quả XSMB hôm nay ngày 24/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Bắc Ninh. Kết quả XSMB 24/6/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 24/6 - Trực tiếp KQXSMB hôm nay 24/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 4 - XSMB trực tiếp mới nhất

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KQXSMB ngày 23/6/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 23/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/6/2026.

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KQXSMB ngày 22/6/2026, XS miền Bắc thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

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KQXSMB ngày 21/6/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái bình (XSTB).

XSMB 21/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/6/2026.

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KQXSMB ngày 20/6/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSNĐ).

XSMB 20/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/6/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả XSMB

- Thứ 2: Xổ số miền Bắc được mở thưởng ở Hà Nội (XSHN).

- Thứ 3: Kết quả XSMB được mở thưởng ở tại Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ 4: Xổ số miền Bắc được quay số ở tại Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ 5: Kết quả XSMB được tiếp tục mở thưởng ở tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ 6: Xổ số miền Bắc được quay thưởng ở tại Hải Phòng (XSHP).

- Thứ 7: Kết quả XSMB được mở thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và chi trả giải thưởng XSMB, vé số trúng thưởng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định sau:

- Vé hợp lệ do đơn vị phát hành: Tờ vé phải được phát hành chính thức bởi công ty xổ số kiến thiết miền Bắc và còn đầy đủ các thông tin cần thiết.

- Dãy số trùng với kết quả công bố: Các số dự thưởng trên vé phải khớp với kết quả quay số mở thưởng tương ứng của kỳ quay.

- Tình trạng vé nguyên bản: Vé phải còn nguyên hình dạng, không bị rách nát, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu can thiệp, chỉnh sửa.

- Nhận thưởng trong thời gian quy định: Người sở hữu vé trúng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực nhận thưởng.

- Không có tranh chấp hoặc khiếu kiện: Tờ vé phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp và không nằm trong diện tranh chấp. Nếu có vấn đề pháp lý phát sinh, việc trả thưởng chỉ được thực hiện sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được công bố hằng ngày thông qua các kỳ quay số do công ty xổ số kiến thiết tổ chức, bắt đầu từ khoảng 18h15. Người chơi có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương để cập nhật kết quả nhanh chóng và chính xác.

- Bên cạnh đó, dịch vụ nhận kết quả qua tin nhắn cũng là một lựa chọn tiện lợi, tuy nhiên người dùng sẽ phải trả phí theo quy định của nhà mạng.

- Nếu muốn tra cứu miễn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn để theo dõi KQXSMB được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh chóng sau mỗi kỳ quay thưởng.

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