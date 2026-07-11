Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 11/7/2026

Xổ số MB 11/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 11/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Nam Định. KQXSMB 11/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 11/7 - Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay mới nhất

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- XSMB 10/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 10/7/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 9/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 9/7/2026

KQXSMB ngày 9/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/7/2026.

- XSMB 8/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 8/7/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ 2: Quay số trúng thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ 3: Mở thưởng xổ số tại Quảng Ninh (XSQN)

- Thứ 4: Mở thưởng xổ số ở Bắc Ninh (XSBN)

- Thứ 5: Quay số trúng thưởng xổ số ở Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ 6: Quay số tại đài xổ số Hải Phòng (XSHP)

- Thứ 7: Mở thưởng ở đài xổ số Nam Định (XSNĐ)

- Chủ nhật: Quay số mở thưởng xổ số tại Thái Bình (XSTB)

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc đơn vị được phép chi trả để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa, chắp vá và được lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, nếu quá thời hạn sẽ không còn hiệu lực.

Đối với giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người nhận giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần giá trị thuộc diện chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vé số miền Bắc được bán trước bao nhiêu ngày?

Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức quay thưởng theo lịch cố định với 6 công ty xổ số kiến thiết, mỗi ngày chỉ có một đài mở thưởng. Lịch quay gồm: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

Đơn vị được phân công sẽ phát hành vé số đúng trong ngày mở thưởng theo quy định. Sau khi kết thúc kỳ quay, việc phát hành vé sẽ chuyển sang công ty xổ số kiến thiết tiếp theo theo lịch.

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