Cầu thủ V.League cung cấp thông tin giúp Malaysia đấu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Malaysia sở hữu 1 nhân tố hiểu rất rõ về bóng đá Việt Nam do đang thi đấu tại V.League. Đó là tiền vệ Endrick hiện khoác áo câu lạc lạc bộ Công an TP.HCM.

"Endrick là một cầu thủ giỏi và cậu ấy cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Việt Nam. Điều đó giúp Endrick có một số thông tin để cung cấp cho ban huấn luyện", huấn luyện viên Peter Cklamovski phát biểu trong buổi họp báo sáng nay 30/3 tại Ninh Bình.

Ở lượt đi, Endrick cũng ra sân và đóng góp một đường chuyền kiến tạo cho đồng đội lập công trong chiến thắng 4-0 của Malaysia. Tuy nhiên, kết quả này bị đảo ngược do đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ (7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả). Đội tuyển Việt Nam từ thua 0-4 chuyển thành thắng 3-0 theo quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

"Tôi rất thất vọng và tiếc nuối khi đội tuyển Malaysia không thể giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, công việc của chúng tôi bây giờ là tập trung vào tình cảnh hiện tại và cố gắng làm những gì tốt nhất.

Những gì xảy ra giống như mây đen bao phủ đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, toàn đội đều đang cố gắng, đặt quyết tâm để cống hiến những điều tốt nhất cho đội tuyển quốc gia", ông Cklamovski nói.

Trong cuộc tái đấu, đội tuyển Malaysia không được phép sử dụng 7 cầu thủ gian lận. Ngoài ra, 3 ngôi sao mới nhập tịch của đội bóng này cũng chưa đủ điều kiện để ra sân. Ông Cklamovski đánh giá cao đội tuyển Việt Nam nhưng tự tin rằng ông và các học trò có thể thắng ngya trên sân khách.

"Đội tuyển Việt Nam là tập thể mạnh với nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát tình hình trong khả năng và tôn trọng mọi đối thủ. Đây sẽ là một trận đấu rất hay của hai đội bóng mạnh. Đội tuyển Malaysia đã có những sự chuẩn bị tốt trong chuyến tập huấn tại Thái Lan và sẽ làm tốt nhất những gì có thể trong khả năng ở trận đấu tới.

Đối với đội tuyển Malaysia, mục tiêu luôn là giành chiến thắng. Toàn đội đang nỗ lực mỗi ngày để làm được điều đó. Suốt 12 năm qua, Malaysia chưa thắng được đội tuyển Việt Nam trên sân khách và chúng tôi muốn thay đổi lịch sử", HLV Cklamovski nói.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h ngày mai 31/3 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Binh.