Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên đá cặp với Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận lượt về gặp Malaysia khi đã chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cần chiến thắng để chứng minh năng lực, cho thấy họ có thể thắng Malaysia mà không cần Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua đối thủ.

Ngoài ra, đây cũng là dịp quan trọng để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm đội hình tối ưu cho đội tuyển Việt Nam để hướng đến các chiến dịch lớn trong năm nay.

Đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia sau khi được đảo ngược trận thua 0-4 thành thắng 3-0 ở lượt đi.

So với trận lượt đi (thua 0-4, sau đó đảo ngược thành thắng 3-0 do Malaysia bị phạt), lực lượng của đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi quan trọng. Hàng phòng ngự có nhiều nhân sự hơn với sự trở lại của Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh, cộng thêm nhân tố mới Lê Ngọc Bảo.

Trên hàng công, Đỗ Hoàng Hên có màn thể hiện tích cực dù chưa ghi bàn ở trận gặp Bangladesh. Nguyễn Xuân Son chưa đạt trạng thái tốt nhất nhưng vẫn là nhân tố có thể gây ra nguy hiểm đối với hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng có sự thay đổi đáng kể. Huấn luyện viên Peter Cklamovski không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu vì sử dụng hồ sơ giả mạo. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ này chính là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội, giúp Malaysia có bước tiến thần tốc ở lượt đi.

Dù vậy, lực lượng còn lại của đội tuyển Malaysia vẫn rất đáng gờm. Ngoài những gương mặt quen thuộc, HLV Cklamovski đồng thời trao cơ hội cho các nhân tố mới như Muhammad Baharudin và Muhammad Safari.

Trong suốt 12 năm qua, đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trong các cuộc đối đầu Malaysia. Kể từ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam không thua đối thủ này trong mọi cuộc đối đầu ở các giải chính thức.

Malaysia tưởng như đã "phá dớp" trước đội tuyển Việt Nam vào tháng 6/2025 (thắng 4-0), nhưng cuối cùng vẫn thất bại theo cách hi hữu. Án phạt xử thua 2 trận vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ cũng đặt dấu chấm hết cho Malaysia và trao cho đội tuyển Việt Nam suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tính trong lịch sử đối đầu 12 năm qua, đội tuyển Việt Nam có 8 chiến thắng và 1 trận hòa (tính cả trận được xử thắng năm 2025) trước Malaysia. Trận hoà diễn ra trên sân khách (chung kết lượt đi AFF Cup 2018). Tính riêng trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia trong cả 4 trận đối đầu gần nhất và không thủng lưới bàn nào.