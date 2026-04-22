Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Australia hôm nay 22/4 trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Australia thuộc vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 22/4 và được chiếu trực tiếp trên TV360 (gồm ứng dụng TV360, website tv360.vn). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia.

Thông tin U17 Việt Nam và U17 Australia

U17 Việt Nam có thể tự tin khi bước vào vòng bán kết sau chuỗi thành tích bất bại đầy ấn tượng tại vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026. Tính đến thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland không chỉ hoàn thiện lối chơi và đội hình bằng màn trình diễn tích cực mà còn có cơ hội chinh phục danh hiệu đầu tiên.

Xuyên suốt giai đoạn vòng bảng, U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng A dù phải cạnh tranh với U17 Malaysia và U17 Indonesia. Các học trò của huấn luyện viên Roland bất bại cả 3 trận, chơi ở thế "cửa trên" kể cả trong trận hoà không bàn thắng với đội chủ nhà Indonesia ở lượt cuối. Đáng chú ý, thủ môn Lý Xuân Hoà chưa nhận bàn thua nào sau 3 trận.

U17 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát và chuyền bóng không tồi. Điều này mở ra nhiều phương án tấn công tiếp cận khung thành đối phương cho Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội.

Trong khi đó, U17 Australia tiến vào bán kết với sức mạnh đáng nể. Thành tích ở vòng bảng của đội bóng này thậm chí còn tốt hơn U17 Việt Nam. Đội tuyển xứ chuột túi toàn thắng cả 3 trận, ghi bàn nhiều nhất giải (15 bàn).

Lối chơi hiện đại và khả năng kiểm soát thế trận dựa trên các tình huống bóng bổng của U17 Australia chắc chắn là thử thách khó khăn nhất cho hàng thủ U17 Việt Nam kể từ đầu giải. Nếu có thể hóa giải được các mũi nhọn tấn công của đối phương và duy trì sự hưng phấn trong những bài dàn xếp phản công nhanh, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có cơ hội vượt qua đối thủ để giành vé vào chơi trận chung kết.