Xe tải cày nát tỉnh lộ ở Đà Nẵng: 'Vá' chỗ này lại hỏng chỗ kia

(VTC News) -

Những ngày gần đây, người dân tham gia giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 607B (thuộc địa phận 2 phường Điện Bàn Đông và Hội An Tây, TP Đà Nẵng) lại than ngắn thở dài trước tình trạng mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng. Điều đáng nói, thời điểm trước Tết, đơn vị phụ trách bảo trì, bảo dưỡng tuyến đường đã tổ chức sửa chữa khẩn cấp 4 vị trí hư hỏng nặng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, hình ảnh mặt đường nát như tương với hàng loạt ổ voi, ổ gà xuất hiện khiến người dân lại tiếp tục đối diện với mối lo mất an toàn giao thông.

Mặt đường Tỉnh lộ 607B nát như tương, vừa "vá" chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trương Bằng Linh, Giám đốc Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, xác nhận hiện nay trên tuyến ĐT 607B có nhiều điểm hư hỏng nặng. Đơn vị đã đưa vào kế hoạch năm nay để tiến hành sửa chữa. "Đối với tuyến ĐT 607B, Ban Bảo trì công trình hạ tầng đang được giao sửa chữa định kỳ, còn Trung tâm Quản lý Hạ tầng phụ trách bảo dưỡng thường xuyên. Hiện, đơn vị chúng tôi đang lập thiết kế để hoàn thiện hồ sơ thẩm định trước khi tiến hành sửa chữa định kỳ" - ông Linh thông tin thêm.

Theo ghi nhận thực tế của PV, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 607B từ thời điểm sau Tết đến nay với mật độ dày đặc. Đặc biệt, việc các xe tải trọng lớn chuyên chở vật liệu xây dựng thường xuyên di chuyển khiến mặt đường bị cày nát. Bên cạnh đó, đất cát rơi vương vãi cũng khiến môi trường không khí ô nhiễm trầm trọng.

Phương tiện lưu thông với mật độ dày đặc, đặc biệt là xe tải trọng lớn khiến mặt đường xuống cấp.

Anh Nguyễn Thắng (trú phường Điện Bàn Đông) cho hay: "Thời điểm trong Tết, lưu lượng xe tải giảm hẳn nên mặt đường không bị hư hỏng nhiều. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, hình ảnh xe tải nối đuôi nhau chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm khiến nhiều đoạn bị băm nát, bụi bặm lại tấn công nhà cửa của các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường.

Cách đây vài ngày, đơn vị thi công có đưa phương tiện, vật liệu đến xử lý tạm thời hàng loạt điểm bong tróc. Song, về lâu về dài, bà con rất mong tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như thực tế đang diễn ra trên tuyến đường là mới "vá" chỗ này lại hỏng chỗ kia".

Trước đó, như VTC News phản ánh, Tỉnh lộ 607B (đường Lạc Long Quân, TP Đà Nẵng) trở thành nỗi ám ảnh khiến cư dân địa phương và người tham gia giao thông không khỏi ngán ngẩm. Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, tuyến đường có chiều dài khoảng 4,3km, rộng 7,5m, đã bộc lộ hư hỏng nghiêm trọng do ngày qua ngày oằn mình "gánh" hàng nghìn lượt phương tiện. Xe tải, container chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm khiến nhiều đoạn bị băm nát như tương. Để cảnh báo nguy hiểm cho xe máy, thời gian qua, người dân sinh sống 2 bên đường thường xuyên đặt hàng trăm chướng ngại vật tại các ổ voi, ổ gà; song nguy cơ tai nạn vẫn là mối lo thường trực, đeo bám người tham gia giao thông. Đặc biệt, dọc Tỉnh lộ 607B này có rất nhiều trường học. Việc con em tới trường trên tuyến đường nát như tương, nguy hiểm rình rập này cũng khiến phụ huynh không khỏi nơm nớp lo sợ.