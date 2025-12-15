Ổ voi, ổ gà chi chít trên Quốc lộ 24C ở Khu kinh tế Dung Quất

Thời gian qua, Quốc lộ 24C - tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, lâm vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân địa phương và cánh tài xế không khỏi ngán ngẩm.
Nghiêm trọng nhất là đoạn Quốc lộ 24C thuộc địa phận thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường. Đoạn đường kéo dài gần 500m dẫn vào cảng quốc tế Gemadept Dung Quất bị bong tróc, lún sâu, hình thành nhiều hố nước rộng như ao cá.
Những ổ voi, ổ gà đọng nước chẳng khác nào cái bẫy, chực chờ gây hiểm họa cho người tham gia giao thông.
Chị Phạm Thị Lê (45 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 1) cho hay, nhiều năm qua, chị và bà con địa phương luôn sống trong tâm thế bất an do đường sá xuống cấp. "Ở đây, người chạy xe máy té ngã như cơm bữa, đặc biệt là vào mùa mưa. Có ổ voi sâu gần một mét, ô tô sụp rớt xuống hoài, phải gọi cứu hộ. Xe tải ngày đêm chạy rầm rập khiến ai cũng sợ" chị Lê nói.
Không chỉ tiềm ẩn tai nạn, Quốc lộ 24C còn thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Hàng trăm xe container, xe tải chiếm gần hết mặt đường, khiến xe máy và ô tô con phải tìm cách len lỏi, cực kỳ nguy hiểm.
Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Dung Quất - nhận định đoạn đường gần như mất khả năng chịu tải, trong khi lượng xe nặng lưu thông liên tục khiến kết cấu hư hỏng nhanh hơn.
Hiện Khu kinh tế Dung Quất có gần 50km đường nội vùng, phần lớn xây dựng từ giai đoạn đầu hình thành khu kinh tế, quy mô nhỏ và kết nối chưa đồng bộ. Sau hơn hai thập kỷ khai thác, hầu hết các tuyến đều xuống cấp nặng. Trong khi đó, mỗi năm Khu kinh tế Dung Quất tiếp nhận và vận chuyển hàng chục triệu tấn hàng hóa, chưa kể hàng loạt dự án lớn đang triển khai. Lượng xe chở vật liệu, thiết bị tăng mạnh, vượt xa khả năng chịu tải của hệ thống hạ tầng hiện có.
Ông Trần Văn Mẫn - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi - cho biết kinh phí duy tu hàng năm hạn chế, chỉ đủ sửa chữa chắp vá tạm thời. Hạ tầng giao thông xuống cấp đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và cả công tác thu hút đầu tư. Nếu đường sá không đảm bảo, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ phải cân nhắc khi quyết định đầu tư.
"Ban quản lý đã kiến nghị tỉnh ưu tiên nguồn lực khôi phục, nâng cấp các tuyến trọng điểm, đặc biệt là Quốc lộ 24C đoạn qua thôn Tuyết Diêm 1 (xã Vạn Tường), nơi đang chịu áp lực vận tải lớn nhất. Nếu không có sự đầu tư đồng bộ, giao thông sẽ tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất của Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế Dung Quất rất khó giữ lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư” - ông Mẫn cho hay.
