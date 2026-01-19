'Vá' ổ voi, ổ gà trên Tỉnh lộ 607B sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News

(VTC News) -

Về tình trạng xe tải cày nát Tỉnh lộ 607B ở Đà Nẵng khiến bụi "bức tử" môi trường và sức khỏe người dân, ngày 19/1, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trương Bằng Linh, Giám đốc Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tổ chức sửa chữa khẩn cấp một số vị trí hư hỏng nặng trên tuyến ĐT607B.

Theo ông Linh, những ngày qua, đơn vị sửa chữa khẩn 4 điểm xuống cấp nghiêm trọng nhất, tập trung vào những vị trí mặt đường bị phá vỡ kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, nhất là trong thời điểm cận Tết.

Đơn vị thi công thảm nhựa tại các điểm hư hỏng nặng. (Ảnh: M.N)

Trước đó, như VTC News phản ánh, Tỉnh lộ 607B (đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) trở thành nỗi ám ảnh khiến cư dân địa phương và người tham gia giao thông không khỏi ngán ngẩm. Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, tuyến đường có chiều dài khoảng 4,3km, rộng 7,5m, đã bộc lộ hư hỏng nghiêm trọng do ngày qua ngày oằn mình "gánh" hàng nghìn lượt phương tiện. Xe tải, container chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm khiến nhiều đoạn bị băm nát như tương.

Theo người dân địa phương, Tỉnh lộ 607B thực chất đã xuống cấp từ lâu. Vài tháng trở lại đây, xe tải (chủ yếu chở vật liệu xây dựng) lưu thông với mật độ dày đặc, bất kể ngày đêm khiến đường sá càng bị cày nát.

Tỉnh lộ 607B nát như tương sau thời gian oằn mình "gánh" xe tải trọng lớn.

Để cảnh báo nguy hiểm cho xe máy, người dân sinh sống 2 bên đường đặt hàng trăm chướng ngại vật tại các ổ voi, ổ gà; song nguy cơ tai nạn vẫn là mối lo thường trực, đeo bám người tham gia giao thông.

Đặc biệt, dọc Tỉnh lộ 607B này có rất nhiều trường học. Việc con em tới trường trên tuyến đường nát như tương, nguy hiểm rình rập này cũng khiến phụ huynh không khỏi nơm nớp lo sợ.