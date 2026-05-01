Xe khách cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Lúc 8h30 ngày 1/5, một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM, khi đến km46+600 (đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ trên xe, nên cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc bỗng dưng bốc cháy.

Lúc này ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ xe và khói bốc lên hàng chục mét. Tài xế cùng hành khách nhanh chóng xuống xe dùng các biện pháp dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp, khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông.

Sau vụ cháy, phương tiện bị lửa thiêu rụi.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện này đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, mật độ phương tiện lưu thông trên đường cao tốc tăng cao nên xảy ra ùn ứ giao thông.

Nhiều phương tiện ùn ứ do sự cố cháy phương tiện trên cao tốc.

Lực lượng cảnh sát giao thông phải tích cực điều tiết cho các phương tiện đi hướng Quốc lộ 1 để hạn chế kẹt xe kéo dài.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra, làm rõ.