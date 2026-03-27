Gia Lai bàn giải pháp kích hoạt trục du lịch biển - cao nguyên

Sáng 27/3 UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và VTV8 tổ chức Hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort. Hội thảo nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, kích hoạt dòng khách quốc tế và thu hút đầu tư cho khu vực,

Hội thảo quy tụ đông đảo các vị diễn giả, đại biểu, khách quý là lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương; đại diện các bộ, ngành; Cục Hàng không Việt Nam; Hiệp hội Du lịch; các hãng hàng không; doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế; các nhà đầu tư chiến lược; cùng đông đảo chuyên gia kinh tế, hàng không, du lịch và các cơ quan báo chí.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Năm 2026 được xem là một dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Gia Lai khi địa phương lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, với chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm.

Thông qua các hoạt động trong năm, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025, với doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành du lịch địa phương.

Trong chiến lược phát triển này, Gia Lai đang định hình một cấu trúc tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối không gian du lịch giữa 2 trung tâm là Quy Nhơn và Pleiku, kết hợp tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết để phát triển mạnh mẽ trục du lịch biển - cao nguyên trong giai đoạn tới, địa phương đang hội tụ 5 yếu tố nền tảng quan trọng: Không gian phát triển mới sau sáp nhập, mở rộng dư địa liên kết vùng; hạ tầng hàng không với hai sân bay Phù Cát - Pleiku tạo lợi thế kết nối chiến lược; Tài nguyên du lịch đa dạng từ biển đến đại ngàn, giàu bản sắc văn hóa; Hệ thống giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm du lịch. Đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch địa phương trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 và giai đoạn tiếp theo.

“Gia Lai đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch dựa trên việc phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, kết hợp với sự sáng tạo của con người để tạo nên những điểm đến khác biệt, mang dấu ấn riêng. Các kế hoạch đang được triển khai cụ thể, hướng tới mục tiêu để nhà đầu tư, người dân cùng hưởng lợi và du khách khi đến đều hài lòng”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC

Tại tọa đàm, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC cho biết tuần sau tập đoàn này sẽ khởi công dự án quy mô 500 ha tại Đak Đoa, Gia Lai. Đây là một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, sân golf 36 hố, trung tâm hội nghị, giải trí với mục tiêu thu hút du khách từ các thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

Phó chủ tịch FLC cho biết lựa chọn Đak Đoa bởi khu vực này có vị trí giao thông thuận lợi, điểm kết nối chiến lược trong phát triển vùng - từ vùng biển lên cao nguyên. Trong khi đó, hiện tại Gia Lai vẫn thiếu cơ sở lưu trú chất lượng cao, sản phẩm kết nối về văn hóa truyền thống. Bà Dung nói thêm họ sẽ chủ động kết nối hàng không, mở ra đường bay phù hợp và phối hợp với các đơn vị lữ hành quốc tế để tạo nguồn khách.

“Gần 10 năm đến với Gia Lai, chúng tôi luôn có một cảm nhận rất riêng. Đó là một vùng đất không ồn ào, không vội vã, nhưng lại có một sức hút rất sâu – đến từ thiên nhiên, từ văn hóa, và từ chính con người nơi đây. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng tôi luôn tự hỏi: Vì sao một nơi có nhiều giá trị như vậy lại chưa thực sự trở thành một điểm đến lớn trên bản đồ du lịch? Một nơi có thể chạm đến cảm xúc như vậy mà lại chưa chạm đến dòng khách tương xứng? - Và có lẽ, câu trả lời nằm ở chỗ: Gia Lai không thiếu giá trị, không thiếu tiềm năng. Gia Lai chỉ đang thiếu một cách để những giá trị đó được kết nối và kể lại với thế giới.

Ngày hôm nay, khi chúng ta nói về trục Biển - Cao nguyên, tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ đang nói về một tuyến đường, hay một sự kết nối địa lý đơn thuần. Chúng ta đang nói về một cách nhìn mới, một không gian phát triển mới và một cơ hội để Gia Lai bước ra một vị thế khác. Một hành trình mà ở đó biển là điểm khởi đầu, cao nguyên là điểm tiếp nối và trải nghiệm là yếu tố giữ chân du khách. Bởi du khách hôm nay không còn muốn “đi một nơi”, mà họ muốn sống trong một hành trình; không còn là “đi để xem”, mà là đi để cảm nhận, để trải nghiệm và để nhớ và quay trở lại. Và chúng tôi tin rằng, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành một phần rất đặc biệt của hành trình đó”, bà Hương chia sẻ.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại hội thảo, được giới thiệu là Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Hội thảo được thiết kế với ba phiên thảo luận chính, tập trung vào các trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Gia Lai giai đoạn 2026–2035, bao gồm:

Phiên thứ nhất với chủ đề Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh, tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc mở cửa thị trường du lịch và đầu tư cho các điểm đến mới.

Sau sáp nhập, Gia Lai là một trong số ít các tỉnh thành sở hữu tới 2 sân bay là Phù Cát và Pleiku. Trong đó, Phù Cát - cửa ngõ kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - đang được định hướng nâng cấp mạnh mẽ, hướng tới đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050, đồng thời từng bước hoàn thiện các điều kiện để phát triển thành cảng hàng không quốc tế.

Còn sân bay Pleiku cũng được đề xuất nâng cấp với tổng vốn khoảng 12.600 tỷ đồng, hướng tới công suất 4 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và 5 triệu hành khách vào năm 2050, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của du lịch khu vực Tây Nguyên.

Trước lợi thế quan trọng này, các diễn giả sẽ cùng thảo luận về mô hình phát triển hai sân bay Pleiku - Phù Cát như một hệ thống kết nối biển - cao nguyên, trong đó Phù Cát được định hướng là cửa ngõ quốc tế, còn Pleiku là trung tâm cao nguyên. Bên cạnh đó, hội thảo cũngbxem xét tiềm năng khai thác các chuyến bay charter như một giải pháp kích hoạt thị trường du lịch quốc tế trong giai đoạn đầu.

Phiên thứ 2 với chủ đề "Dọn tổ đón “Đại Bàng” - Hạ tầng bất động sản khai mở tiềm năng trong chu kỳ tăng trưởng mới, tập trung thảo luận về vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, golf, MICE, dịch vụ và hàng không.

Không chỉ dừng lại ở các chính sách thu hút đầu tư từ phía địa phương, việc “dọn tổ đón đại bàng” được nhìn nhận cần đi kèm với sự hiện diện và đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược có năng lực triển khai thực tế, đóng vai trò “hạt nhân dẫn dắt” thị trường. Các dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực kéo thu hút dòng khách và lan tỏa niềm tin, từ đó mở đường cho các nhà đầu tư thứ cấp và các hệ sinh thái dịch vụ liên quan cùng phát triển.

Việc nâng cấp cơ sở lưu trú, phát triển các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng và thu hút các nhà đầu tư lớn được xem là những điều kiện quan trọng để Gia Lai có thể hấp thụ hiệu quả dòng khách quốc tế khi hạ tầng được kích hoạt đồng bộ.

Phiên thứ 3 với chủ đề "Một cánh bay, Hai điểm đến" - Thiên đường du lịch biển kết nối với cao nguyên huyền bí kiến tạo ngàn giá trị, tập trung thảo luận về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là các hành trình đa trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Xu hướng du lịch quốc tế hiện nay cho thấy du khách ngày càng ưa chuộng các hành trình đa trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch nông nghiệp. Tại phiên thảo luận, các diễn giả trao đổi, đề xuất các mô hình phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, xây dựng chuỗi giá trị du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa và sinh thái, qua đó kéo dài thời gian du khách lưu trú tại Gia Lai, gia tăng giá trị cho điểm đến.

Thông qua các phiên thảo luận, hội thảo kì vọng sẽ đóng góp các ý kiến, giải pháp giá trị với tính thực tiễn cao, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ giữa hàng không - đầu tư - du lịch, qua đó định vị Gia Lai như một cục tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.