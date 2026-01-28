Cháy xe bồn chở xăng ở Nhà Bè

(VTC News) -

Đoạn đường Dương Cát Lợi qua khu vực xảy ra hỏa hoạn hiện được phong tỏa hoàn toàn, để phục vụ công tác chữa cháy.

Khoảng 11h15 ngày 28/1, chiếc xe bồn đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè, TP.HCM thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy.

Người dân sống gần hiện trường cho biết khi nghe tiếng nổ, họ chạy ra thì thấy lửa đã bốc lên từ phía cabin và bồn chứa.

Tài xế dừng xe hô hoán nhờ hỗ trợ dập lửa nhưng lửa cháy nhanh, lan sang trụ điện bên cạnh.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ phải chia làm nhiều mũi, vừa phun bọt chuyên dụng vào trực diện đám cháy, vừa phun nước làm mát các khu vực xung quanh để ngăn cháy lan vào nhà dân.

Đến hơn 12h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt các tàn lửa và làm nguội bồn chứa để tránh nguy cơ phát nổ trở lại.

Hiện chưa có thống kê về thương vong và thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao bao trùm cả khu vực.

Đại diện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ cháy xe bồn tại khu vực đường Dương Cát Lợi.

Theo đơn vị này, khoảng 11h15 cùng ngày, xe bồn chở xăng khoáng M95 sau khi hoàn tất việc nhận hàng tại Tổng kho, và di chuyển ra ngoài khoảng 1km thì bất ngờ phát hỏa.

"Sự cố xảy ra hoàn toàn bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Chúng tôi khẳng định vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống bồn bể và hoạt động vận hành tại tổng kho", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Đại diện này cũng cho biết ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu, bên cạnh việc báo tin cho lực lượng chức năng, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè lập tức điều động đội PCCC chuyên ngành cùng trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM để dập lửa.

Do phương tiện chở xăng M95, loại nhiên liệu có độ bắt lửa rất cao, các chiến sĩ đã phải sử dụng xe thang và vòi phun bọt chuyên dụng (foam) để bao phủ bề mặt bồn chứa, ngăn chặn nguy cơ bùng nổ dây chuyền. Song song đó, các mũi vòi rồng cũng liên tục phun nước làm mát khu vực dân cư lân cận để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dân.