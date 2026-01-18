Cháy xe tải trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn tắc

(VTC News) -

Sáng 18/1, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an) thông tin, có vụ cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường vụ cháy xe tải sáng nay trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (đoạn Khánh Hòa). (Ảnh Đội CSGT cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày tại km117, đoạn qua xã Phước Hà. Xe tải chở hàng (chưa xác định biển kiểm soát) đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam thì bốc cháy dữ dội phần thân

Phát hiện sự cố, tài xế kịp thời điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và thoát ra ngoài an toàn. Đồng thời, tài xế hô hoán cầu cứu và cảnh báo các phương tiện phía sau dừng từ xa.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ thân xe, thiêu rụi phần lớn phương tiện cùng một phần hàng hóa trên thùng xe. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy -Cứu nạn cứu hộ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế, không có thương vonng về người nhưng phần lớn xe tải và toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi, giao thông trên tuyến ùn ứ khoảng 1 km.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo bị ùn ứ cục bộ sau vụ cháy (Ảnh CSGT cung cấp)

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến Bắc – Nam qua địa phận Khánh Hòa, khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.

Từ năm 2025 đến nay, cao tốc này ghi nhận nhiều sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe tải, xe khách, chủ yếu do phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật khi chạy tốc độ cao.