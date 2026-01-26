Những vấn đề cần lưu ý khi xây nhà gạch mộc

(VTC News) -

Những năm gần đây, nhà gạch mộc ngày càng được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn, đặc biệt là những người yêu thích phong cách sống tối giản, gần gũi với thiên nhiên. Không cần lớp sơn phủ cầu kỳ hay vật liệu trang trí đắt đỏ, nhà gạch mộc gây ấn tượng bằng vẻ đẹp thô mộc, chân thật và bền vững theo thời gian.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, loại hình nhà ở này cũng tồn tại không ít hạn chế cần cân nhắc kỹ trước khi xây dựng.

Ưu điểm của nhà gạch mộc

Ưu điểm lớn nhất của nhà gạch mộc chính là tính thẩm mỹ tự nhiên và độc đáo. Những bức tường gạch không trát mang đến vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng không đơn điệu. Màu sắc của gạch nung tạo cảm giác ấm áp, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc như tối giản, công nghiệp (industrial), rustic hay nhà vườn.

Bên cạnh đó, khả năng điều hòa nhiệt độ tốt cũng là điểm cộng đáng kể của nhà gạch mộc. Gạch mộc có độ dày và khả năng tích nhiệt cao, giúp ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và giữ ấm tương đối vào mùa đông. Nhờ vậy, nhà gạch mộc góp phần tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị làm mát và sưởi ấm.

Nhà gạch mộc có khả năng điều hòa nhiệt độ tốt. (Ảnh: Sbshouse)

Về mặt kinh tế, nhà gạch mộc có thể tiết kiệm chi phí hoàn thiện. Việc không cần trát vữa, sơn bả hay ốp lát giúp giảm đáng kể chi phí vật liệu và nhân công. Đồng thời, gạch mộc có độ bền cao, ít phải sửa chữa nếu được thi công đúng kỹ thuật.

Ngoài ra, nhà gạch mộc còn được đánh giá cao về tính thân thiện với môi trường. Gạch nung là vật liệu truyền thống, dễ tái chế và không chứa nhiều hóa chất độc hại. Với xu hướng sống xanh, sống bền vững hiện nay, nhà gạch mộc trở thành lựa chọn phù hợp cho những gia đình quan tâm đến yếu tố sinh thái.

Nhược điểm của nhà gạch mộc

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, nhà gạch mộc vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Trước hết là vấn đề chống thấm và chống ẩm. Nếu không xử lý tốt, tường gạch mộc rất dễ bị thấm nước, rêu mốc hoặc loang màu, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều như Việt Nam.

Hơn nữa, yêu cầu kỹ thuật thi công cao là một nhược điểm lớn. Để bức tường gạch mộc vừa chắc chắn vừa đẹp, người thợ phải xây gạch thẳng, đều mạch, không được sai sót. Chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ tổng thể của ngôi nhà.

Một điểm hạn chế khác là khó thay đổi phong cách nội thất. Tường gạch mộc mang dấu ấn rất riêng, không phải phong cách nào cũng phù hợp. Nếu gia chủ muốn thay đổi thiết kế trong tương lai, việc cải tạo hoặc che phủ tường gạch sẽ tốn thêm chi phí và công sức.

Ngoài ra, nhà gạch mộc nếu không được xử lý bề mặt đúng cách có thể bám bụi và khó vệ sinh, đặc biệt ở các khu vực gần đường lớn hoặc công trình xây dựng.

Những lưu ý quan trọng khi xây nhà gạch mộc

Để nhà gạch mộc phát huy tối đa ưu điểm và hạn chế nhược điểm, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề quan trọng trong quá trình thi công.

Chọn gạch chất lượng cao

Trước hết, lựa chọn loại gạch chất lượng cao là yếu tố then chốt. Gạch cần có độ nung tốt, màu sắc đồng đều, ít rỗng để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài.

Xử lý chống thấm kỹ lưỡng

Cần xử lý chống thấm kỹ lưỡng ngay từ đầu. Gia chủ nên sử dụng các dung dịch chống thấm chuyên dụng cho tường gạch mộc, kết hợp thiết kế mái hiên, máng thoát nước hợp lý để hạn chế nước mưa tiếp xúc trực tiếp với tường.

Nhà gạch mộc cần xử lý chống thấm kỹ ngay từ đầu. (Ảnh: Narrow Brick House)

Đơn vị thi công có kinh nghiệm

Việc chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm cũng vô cùng quan trọng. Thợ xây nhà gạch mộc cần có tay nghề cao, hiểu rõ kỹ thuật xây gạch trần để đảm bảo mạch gạch đều, không có khe hở và chắc chắn.

Kết hợp hài hòa với vật liệu khác

Gia chủ nên kết hợp hài hòa với các vật liệu khác như gỗ, kính, kim loại để cân bằng không gian, tránh cảm giác nặng nề hoặc thô cứng. Ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió cũng cần được chú trọng để ngôi nhà luôn thông thoáng.

Xác định rõ nhu cầu

Trước khi quyết định xây nhà gạch mộc, gia chủ cần xác định rõ phong cách sống và nhu cầu sử dụng. Nhà gạch mộc phù hợp với những người yêu sự giản dị, bền vững và không quá chạy theo xu hướng thay đổi nhanh chóng.