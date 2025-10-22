Nên dùng gạch đặc hay gạch lỗ để xây nhà?

(VTC News) -

Trên thị trường hiện có hai loại gạch được sử dụng phổ biến nhất là gạch đặc và gạch lỗ. Vậy, nên sử dụng loại gạch nào để bền đẹp và tiết kiệm chi phí?

Gạch đặc

Gạch đặc có hình chữ nhật hoặc vuông, kết cấu đặc, được sản xuất chủ yếu từ đất sét nung ở nhiệt độ cao.

Loại gạch này có độ nén cao, chịu lực tốt, bị nứt vỡ. Gạch đặc còn giúp tường chắc chắn, ít thấm nước và có khả năng chống ồn tốt.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, gạch đặc có trọng lượng nặng khiến kết cấu công trình phải chịu tải lớn hơn. Hơn nữa, giá gạch đặc cao hơn so với gạch lỗ, chi phí vận chuyển và thi công cũng tốn kém hơn.

Gạch lỗ

Trái với gạch đặc, gạch lỗ được sản xuất với nhiều khoảng trống bên trong.

Ưu điểm của gạch lỗ là trọng lượng nhẹ, giúp giảm tải trọng cho nền móng và tiết kiệm vật liệu xây dựng. Hơn nữa, gạch lỗ có giá thành rẻ, giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Gạch lỗ thi công nhanh, qua đó rút ngắn tiến độ công trình.

Dù vậy, gạch lỗ có nhược điểm độ bền và khả năng chịu lực thấp, không phù hợp với công trình yêu cầu cao về độ bền. Nếu không trát kỹ, gạch lỗ dễ thấm nước, đặc biệt trong mùa mưa.

(Ảnh: Vinavic)

Nên chọn gạch đặc hay gạch lỗ xây nhà?

Theo các kiến trúc sư, việc chọn gạch lỗ hay gạch đặc để xây nhà tùy thuộc theo vị trí và mục đích sử dụng.

Gạch đặc thường sử dụng cho các khu vực chịu lực như móng, cột, tường tầng trệt, khu vực ẩm ướt (nhà vệ sinh, tầng hầm).

Trong khi đó, gạch lỗ có thể dùng cho tường bao, tường ngăn phòng, tầng trên cao để giảm trọng lượng và tăng khả năng cách nhiệt.

Với công trình hiện đại, nhiều gia chủ kết hợp hai loại gạch: phần dưới dùng gạch đặc, phần trên dùng gạch lỗ, vừa đảm bảo độ bền, vừa tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, nếu tài chính eo hẹp, có thể sử dụng gạch lỗ để tiết kiệm chi phí. Những công trình có tải trọng lớn như nhà cao tầng, biệt thự 3 hoặc 4 tầng... nên dùng gạch đặc. Trái lại, những công trình có tải trọng thấp như nhà cấp 4, có thể dùng gạch lỗ.