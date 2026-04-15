Những chi phí phát sinh thường gặp khi xây nhà

Xây nhà không chỉ dừng lại ở việc chi trả cho vật liệu và nhân công. Để hoàn thiện một ngôi nhà, gia chủ còn phải tính đến hàng loạt chi phí gián tiếp như thủ tục pháp lý, vận hành thi công, chi phí sinh hoạt trong thời gian xây dựng, thậm chí cả những điều chỉnh nhỏ phát sinh trong quá trình làm nhà.

Không ít gia chủ rơi vào tình trạng “vỡ ngân sách” vì chưa hình dung đầy đủ các hạng mục cần chi trả ngay từ đầu.

Dưới đây là các chi phí phát sinh thường gặp khi xây nhà:

Chi phí thuê nhà tạm trong thời gian xây dựng

Khi xây nhà mới hoặc cải tạo quy mô lớn, nhiều gia đình phải chuyển ra ngoài sinh sống trong suốt thời gian thi công. Điều này kéo theo khoản chi phí thuê nhà trong vài tháng, thậm chí có thể kéo dài đến cả năm nếu tiến độ bị chậm.

Không chỉ dừng ở tiền thuê, gia chủ còn phải tính đến chi phí vận chuyển đồ đạc, sắp xếp lại sinh hoạt và các khoản chi tiêu phát sinh tại nơi ở tạm. Đây là khoản chi rất thực tế nhưng thường bị bỏ sót khi lập dự toán ban đầu, dễ khiến ngân sách bị hụt ngoài dự kiến.

Thay đổi thiết kế

Thay đổi thiết kế khiến chi phí xây nhà tăng đáng kể. (Ảnh: VLXD SCG)

Nhiều gia chủ sau khi tiến hành xây dựng mới nhận ra một số điểm chưa hợp lý, từ bố trí công năng, kích thước phòng cho đến phong cách kiến trúc. Việc điều chỉnh này thường kéo theo thay đổi về vật liệu, kết cấu hoặc nhân công, khiến chi phí tăng lên đáng kể.

Đặc biệt, những thay đổi liên quan đến kết cấu như nâng tầng, mở rộng diện tích hay thay đổi vị trí cầu thang sẽ có tác động lớn đến ngân sách.

Chi phí điện nước phục vụ thi công

Trong suốt quá trình xây dựng, công trình cần sử dụng điện và nước liên tục để vận hành máy móc, trộn bê tông, vệ sinh và phục vụ sinh hoạt cho đội thợ. Dù chi phí mỗi ngày không quá lớn, song khi cộng dồn trong nhiều tháng, tổng số tiền có thể tăng lên đáng kể. Đây là khoản chi thường bị xem nhẹ do không được thể hiện rõ trong báo giá ban đầu, khiến nhiều gia chủ dễ bị hụt ngân sách.

Chi phí hoàn công và thủ tục pháp lý

Khi công trình hoàn tất, thủ thủ tục hoàn công là điều kiện bắt buộc để ngôi nhà được công nhận hợp pháp. Quy trình này bao gồm chuẩn bị hồ sơ, đo vẽ hiện trạng và nộp các khoản phí theo quy định.

Trên thực tế, nhiều gia chủ chỉ chú trọng đến giấy phép xây dựng ban đầu mà quên mất bước hoàn công, dẫn đến phát sinh thêm chi phí và thời gian xử lý khi công trình đã gần hoàn thiện.

Chi phí chuẩn bị mặt bằng

Trước khi khởi công, việc xử lý hiện trạng khu đất là bước không thể bỏ qua. Nếu có nhà cũ, gia chủ phải tiến hành phá dỡ, vận chuyển phế thải và san lấp lại mặt bằng. Quá trình này đòi hỏi nhân công, máy móc và chi phí vận chuyển, thậm chí có thể tốn kém hơn dự kiến nếu hiện trạng phức tạp.

Đây là khoản chi bắt buộc nhưng thường không được tính toán đầy đủ ngay từ đầu, dễ khiến tổng ngân sách bị đội lên.

Chi phí phát sinh liên quan đến cổng, sân vườn

Các hạng mục như cổng và sân vườn thường không nằm trong hợp đồng xây dựng phần thô hoặc hoàn thiện cơ bản, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh diện mạo ngôi nhà. Thực tế, không ít gia chủ chỉ bắt đầu tính đến khi công trình gần xong, dẫn đến phát sinh chi phí đáng kể.

Mẫu thiết kế sân vườn

Mẫu thiết kế sân vườn. (Ảnh: Betaviet)

Khoản chi này bao gồm nhiều yếu tố như vật liệu lát sân (đá, gạch), cây xanh, hệ thống tưới nước, chiếu sáng ngoài trời, đồ ngoại thất và các chi tiết trang trí khác. Quy mô, phong cách thiết kế và mức độ đầu tư cho không gian sân vườn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí. Nếu không được dự trù từ đầu, hạng mục này rất dễ khiến ngân sách bị đội lên ngoài kế hoạch.

Chi phí phát sinh về nội thất

Chi phí nội thất là một trong những hạng mục dễ phát sinh và ảnh hưởng lớn đến tính thẩm mỹ cũng như sự tiện nghi của ngôi nhà.

Trong trường hợp đầu tư nội thất mới, nếu không có kế hoạch cụ thể, gia chủ rất dễ chi tiêu vượt ngân sách ban đầu. Sự thay đổi về sở thích hoặc ý tưởng thiết kế trong quá trình hoàn thiện cũng có thể khiến chi phí tăng lên đáng kể.