Công nghệ 27/5: iOS mới và Camera Assistant Samsung mở rộng trên nhiều thiết bị

Camera Assistant mở rộng hỗ trợ nhiều thiết bị Galaxy

Samsung vừa công bố ứng dụng Camera Assistant sẽ hỗ trợ thêm 19 thiết bị Galaxy mới cùng với bản cập nhật One UI 8.5. Danh sách này bao gồm nhiều dòng Galaxy A và M tầm trung, cũng như các mẫu máy tính bảng cao cấp thuộc Galaxy Tab S8, Tab S9 và Tab S10, cùng các phiên bản FE. Đây là bước đi giúp nhiều người dùng có thể tận dụng các tính năng tùy chỉnh camera nâng cao.

Samsung Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: SamMobile)

Camera Assistant cho phép người dùng điều chỉnh chi tiết hoạt động của ứng dụng Camera mặc định. Các tùy chọn bao gồm bật/tắt chuyển đổi ống kính tự động, điều chỉnh độ mềm ảnh, thêm phím tắt zoom, ưu tiên độ chính xác lấy nét hơn tốc độ chụp. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm soát tốc độ và độ nhạy lấy nét tự động cho cả ảnh và video.

Ứng dụng cũng mang đến khả năng thay đổi số ảnh chụp khi hẹn giờ, bật/tắt Auto HDR, điều chỉnh video softening và kích hoạt quay HDR10+. Với việc mở rộng hỗ trợ, Samsung kỳ vọng nâng cao trải nghiệm chụp ảnh cho nhiều phân khúc thiết bị hơn, từ tầm trung đến cao cấp.

Apple phát hành iOS 26.6 Beta 1

Apple vừa chính thức tung bản beta đầu tiên của iOS 26.6 và iPadOS 26.6 dành cho các nhà phát triển. Bản cập nhật này xuất hiện chỉ hai tuần sau khi iOS 26.5 được phát hành, cho thấy Apple đang hoàn tất những bước cuối cùng trước khi giới thiệu iOS 27 tại sự kiện WWDC 2026 sắp tới. Người dùng đăng ký có thể tải về trực tiếp từ mục Cài đặt trên iPhone hoặc iPad.

Các nhà phát triển đã đăng ký có thể tải xuống phiên bản beta từ ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad. (Nguồn: MacRumors)

Theo MacRumors, iOS 26.6 sẽ không mang đến tính năng mới đáng kể mà chủ yếu tập trung vào sửa lỗi và cải thiện hiệu năng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo hệ điều hành ổn định trước khi Apple chuyển sang thế hệ tiếp theo. Các bản beta cũng giúp nhà phát triển kiểm tra ứng dụng và phản hồi sớm về những vấn đề tiềm ẩn.

Ngoài iOS và iPadOS, Apple cũng đồng thời phát hành beta cho macOS, watchOS, tvOS và visionOS. Điều này cho thấy hãng đang đồng bộ hóa toàn bộ hệ sinh thái phần mềm trước thềm sự kiện lớn. Người dùng phổ thông được khuyến nghị chờ bản chính thức để tránh rủi ro từ các lỗi trong phiên bản thử nghiệm.

Logitech ra mắt chuột đệm cho sử dụng cả ngày

Logitech vừa giới thiệu dòng sản phẩm mới mang tên Signature Comfort Plus, gồm chuột M850 L và bàn phím MK880, hướng đến người dùng cần sự thoải mái khi làm việc lâu dài. Điểm nổi bật của chuột là phần đệm lòng bàn tay, giúp giảm mỏi khi sử dụng liên tục, nhưng thiết kế chỉ phù hợp cho người thuận tay phải. Logitech cho biết từ 49% đến 77% linh kiện nhựa trong sản phẩm được làm từ nhựa tái chế.

Chuột Logitech Signature Comfort Plus M850 L với phần đệm lòng bàn tay. (Nguồn: theregister)

Chuột M850 L có trọng lượng khoảng 108g, kết nối qua Bluetooth hoặc bộ thu Logi Bolt, tương thích với nhiều hệ điều hành như Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux và Android. Các phím bấm gần như không gây tiếng ồn, bánh xe cuộn hỗ trợ cả cuộn chính xác và cuộn nhanh. Tuy nhiên, phần đệm không thể tháo rời dễ dàng, hạn chế khả năng tùy chỉnh của người dùng.

Bàn phím MK880 đi kèm có thiết kế cong nhẹ, phím bấm êm và yên tĩnh, phù hợp môi trường văn phòng. Thiết bị dùng pin AAA với thời lượng lên đến ba năm, hỗ trợ ghép nối tối đa ba thiết bị. Bộ sản phẩm sẽ được bán ra toàn cầu từ tháng 6 với giá từ 39,99 USD đến 109,99 USD tùy phiên bản.