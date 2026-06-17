World Cup 2026 kiểu Mỹ lạ chưa từng có, trận nào cũng muộn giờ

(VTC News) -

Người hâm mộ đã quen với việc các trận đấu tại World Cup 2026 thường kéo dài hơn 100 phút vì thời gian bù giờ, nghỉ uống nước và các đợt kiểm tra VAR. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu giải, một chi tiết khác cũng gây chú ý là nhiều trận đấu không thể bắt đầu đúng giờ theo lịch thi đấu được công bố.

Đây là chi tiết khác lạ của giải đấu. Trong bóng đá chuyên nghiệp, thời điểm bắt đầu trận đấu được tuân thủ rất chặt chẽ. Thậm chí, ở các giải đấu lớn, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hoặc châu lục có quy định phạt các đội bóng hoặc ban tổ chức trận đấu nếu có sơ suất khiến giờ bóng lăn muộn hơn lịch trình.

Theo thống kê được BBC công bố, gần như tất cả các trận đấu đã diễn ra tại World Cup 2026 đều bị chậm giờ khai cuộc, từ vài giây cho tới 6 phút đối với mỗi trận. Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi hôm 12/6 là trường hợp chậm nhất khi bắt đầu muộn tới sáu phút. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Qatar và Thụy Sĩ hôm 14/6 cũng bị trì hoãn gần năm phút.

Chỉ có hai trận đấu bắt đầu trong vòng một phút sau giờ quy định là Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ (muộn 40 giây) và Hàn Quốc gặp Cộng hòa Séc (muộn 51 giây). Trung bình, mỗi trận trong những ngày thi đấu đầu tiên chậm khoảng 3 phút.

Trận đấu giữa Mexico và Nam Phi diễn ra muộn 6 phút so với thời gian dự kiến. (Ảnh: AP)

Theo BCC, dù một hoặc hai phút có thể không quá quan trọng, nhưng đây chắc chắn sẽ là vấn đề mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) muốn cải thiện, bởi cơ quan này vốn lên kế hoạch rất chi tiết cho từng giai đoạn trước khi trận đấu diễn ra.

Mỗi trận đấu đều có một kịch bản riêng với giờ giấc được sắp xếp cụ thể. Kế hoạch này thường được gửi trước cho giới truyền thông. Thời điểm các đội tuyển và tổ trọng tài tập trung trong đường hầm, thời gian tiến ra sân cũng như lúc cử hành quốc ca đều được xác định rõ ràng. Thông tin này đặc biệt quan trọng với các đài truyền hình, nhất là những đơn vị phải sắp xếp thời lượng quảng cáo.

Dù FIFA chưa lên tiếng về nguyên nhân, BBC đã chi ra một số yếu tố có thể dẫn đến tình trạng các trận đấu liên tục bắt đầu muộn giờ. Ví dụ, đội tuyển Haiti và Scotland được yêu cầu bước ra sân chính xác 8 phút 40 giây trước giờ bóng lăn theo lịch trình đã được sắp xếp sẵn.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cầu thủ hai đội vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Hình ảnh trên sóng truyền hình cho thấy quan chức FIFA phải liên tục thúc giục các cầu thủ nhanh chóng tiến ra sân.

Khi cả hai đội cuối cùng cũng rời đường hầm, lịch trình đã bị chậm khoảng 90 giây. Những trận đấu khác có thời gian khởi tranh chậm hơn dự kiến cũng đều ghi nhận tình trạng cầu thủ ra sân muộn hơn lịch trình.

Video: Trận Haiti và Scotland diễn ra muộn vì cầu thủ bước ra sân chậm hơn dự kiến

Dù các trận đấu có sự tham gia của ba nước đồng chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ đều đi kèm lễ khai mạc trước giờ bóng lăn, những hoạt động này thường kết thúc khá lâu trước thời điểm thi đấu nên không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc trận đấu bắt đầu muộn.

Một yếu tố khác có thể góp phần dẫn đến tình trạng này là quyết định của FIFA trong việc mở rộng các nghi thức trước trận đấu. Thay vì chỉ đội hình xuất phát, giờ đây toàn bộ cầu thủ của hai đội đều tập trung ở vòng tròn giữa sân trong lễ chào cờ và hát quốc ca. Bên cạnh đó, những lá cờ khổng lồ cũng được trải trên nửa sân thi đấu.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng nghi thức mới này tạo nên "khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và cảm xúc", nhưng đồng thời cũng khiến công tác tổ chức trở nên rườm rà hơn.

Khi các đội tuyển, tổ trọng tài và ban tổ chức dần thích nghi với quy trình mới, công tác tổ chức có thể sẽ vận hành trơn tru hơn. Dù vậy, cũng không thể loại trừ khả năng FIFA đã tính toán chưa sát thời gian cần thiết để hoàn tất toàn bộ các nghi thức trước trận.