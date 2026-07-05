Đội hình dự kiến Brazil vs Na Uy: Không có chỗ cho Neymar

(VTC News) -

Trận Brazil vs Na Uy thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 3h ngày 6/7 trên sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Lựa chọn nhân sự của HLV Carlo Ancelotti được chú ý sau khi Brazil phải lội ngược dòng trước Nhật Bản, trong khi Na Uy vẫn xoay quanh trục Martin Odegaard - Erling Haaland.

Neymar là cái tên có sức hút lớn, nhưng ở thời điểm này, Brazil không có nhiều khoảng trống trong đội hình xuất phát cho anh. Ancelotti cần tốc độ, cường độ pressing và khả năng giữ cấu trúc tốt hơn, trong khi các vị trí phía trên nhiều khả năng thuộc về Vinicius Junior, Rayan và Matheus Cunha. Ở chiều ngược lại, Na Uy gần như không phải thay đổi quá nhiều khi bộ khung Martin Odegaard - Erling Haaland vẫn là nền tảng trong cách chơi của HLV Stale Solbakken.

Lực lượng Brazil vs Na Uy

Brazil có nhiều dấu hỏi trước trận đấu này. Raphinha vẫn là trường hợp khiến ban huấn luyện phải thận trọng. Cầu thủ chạy cánh này đã trở lại chạy trên sân tập nhưng chưa chắc đạt thể trạng đủ tốt để đá chính. Lucas Paqueta bị thay ra sau hiệp 1 trận gặp Nhật Bản, còn Casemiro rời sân ở cuối trận, ngay trước thời điểm Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định.

Neymar khó chen chân vào đội hình đá chính của Brazil, kể cả khi Raphinha chấn thương. (Ảnh: Reuters)

Brazil có một số trường hợp cần theo dõi trước trận. Raphinha đã trở lại tập luyện nhưng chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất để đá chính. Lucas Paqueta bị thay ra sau hiệp 1 trận gặp Nhật Bản, trong khi Casemiro rời sân ở cuối trận. Casemiro vẫn có khả năng ra sân cao nhất trong ba trường hợp này.

Vinicius Junior đang là cầu thủ nổi bật nhất của Brazil với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo tại World Cup 2026. Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở trận gần nhất, còn Endrick tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị. Matheus Cunha nhiều khả năng tiếp tục đá trung phong trong sơ đồ 4-3-3, hỗ trợ bởi hai cánh Vinicius và Rayan.

Ở tuyến giữa, Bruno Guimaraes và Casemiro là hai trụ cột, trong khi Danilo Santos có thể thay thế Paqueta nếu cần. Hàng thủ vẫn xoay quanh bộ đôi trung vệ Marquinhos - Gabriel Magalhaes, với Alisson Becker trấn giữ khung thành.

Na Uy có lực lượng ổn định hơn. Julian Ryerson là trường hợp duy nhất cần kiểm tra thể trạng sau chấn thương đùi. Nếu không kịp bình phục, Marcus Pedersen sẽ tiếp tục đá chính ở vị trí hậu vệ phải.

Erling Haaland đang có phong độ cao với 5 bàn thắng tại giải, chiếm một nửa tổng số bàn của Na Uy. Martin Odegaard giữ vai trò tổ chức lối chơi, trong khi Sander Berge và Patrick Berg đảm nhiệm nhiệm vụ cân bằng tuyến giữa. Trên hàng công, Haaland đá trung phong, hỗ trợ bởi Alexander Sorloth và Antonio Nusa trong sơ đồ 4-3-3.

Đội hình dự kiến Brazil vs Na Uy

Brazil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.

Na Uy: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Brazil vs Na Uy được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút, khoảng 1h30 ngày 6/7 giờ Việt Nam.

Hy vọng của Na Uy đặt vào Haaland và Odegaard. (Ảnh: Reuters)

Nhận định Brazil vs Na Uy

Brazil nhiều khả năng nhập cuộc với cấu trúc 4-3-3. Vì vậy, bộ ba Bruno Guimaraes - Casemiro - Danilo Santos có ý nghĩa quan trọng trong việc khóa trung lộ và giảm số tình huống phòng ngự chuyển trạng thái.

Với sơ đồ 4-3-3, Brazil có thể đẩy Vinicius và Rayan bám biên để kéo giãn hàng thủ Na Uy. Khi hai cầu thủ chạy cánh giữ chiều rộng, Cunha có khoảng trống để lùi xuống nhận bóng, kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí và mở đường cho các tiền vệ băng lên. Nếu dùng Neymar ngay từ đầu, Brazil có tăng khả năng kiểm soát nhưng có thể giảm cường độ pressing và khả năng tấn công vào khoảng trống sau lưng hậu vệ biên.

Đội hình Brazil mạnh ở cánh trái khi Vinicius là cầu thủ có khả năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự Na Uy bằng những pha tăng tốc một đấu một. Nếu Ryerson không đá chính, Marcus Pedersen sẽ chịu áp lực rất lớn.

Tuy nhiên, Brazil cũng có rủi ro rõ ràng. Khi 2 hậu vệ biên Douglas Santos và Danilo dâng cao, khoảng trống sau lưng họ trở thành khu vực Na Uy muốn khai thác. Odegaard có thể nhận bóng ở nách tiền vệ Brazil, sau đó chuyền sớm cho Sorloth, Nusa hoặc Haaland. Nếu Casemiro không kịp che chắn, cặp trung vệ Marquinhos - Gabriel Magalhaes sẽ phải đối mặt với những pha bóng trực diện rất khó chịu.

Haaland là điểm đến chính, nhưng Odegaard mới là cầu thủ quyết định chất lượng của các pha chuyển trạng thái. Anh có thể chuyền vào khoảng trống sau lưng trung vệ hoặc đổi hướng sang cánh để Nusa tăng tốc.

Siêu máy tính của Sports Mole đánh giá Brazil có 47,1% khả năng thắng trong 90 phút, Na Uy là 27,65%, còn tỷ lệ hòa ở mức 25,25%.

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Trận Brazil vs Na Uy được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

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