HLV Ancelotti úp mở dùng Neymar đá cặp Vinicius ở trận Brazil gặp Na Uy

(VTC News) -

Trước trận Brazil đấu với Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, HLV Carlo Ancelotti xác nhận Neymar hoàn toàn hồi phục thể trạng và sẵn sàng có mặt trong đội hình xuất phát của “Selecao”. Theo chiến lược gia người Italy, Neymar và Vinicius Junior hoàn toàn có thể sát cánh trong cùng một đội hình.

“Neymar và Vinicius có thể chơi cùng nhau. Tôi nghĩ họ sẽ cùng ra sân”, huấn luyện viên Ancelotti trả lời ngắn gọn khi được hỏi liệu hai cầu thủ có thể được bố trí thi đấu cùng nhau trước Na Uy hay không.

HLV Carlo Ancelotti cho biết Neymar và Vinicius có thể sát cánh trong cùng một đội hình. (Ảnh: Reuters)

Trong buổi họp, ông cũng giải thích về cách sử dụng Vinicius và sự linh hoạt trong vai trò của tiền đạo này. “Vinicius đã thay đổi vị trí thi đấu từ rất lâu rồi, cả ở Real Madrid lẫn bây giờ. Cậu ấy đang chơi rất tốt. Cậu ấy khiến đối thủ bối rối. Khi đá dạt biên, Vinicius có thể kiến tạo, đồng thời cũng ghi được rất nhiều bàn thắng”, Ancelotti nói.

Brazil giờ đây không còn xây dựng lối chơi xoay quanh Neymar như những năm trước. Ngôi sao từng khoác áo Barcelona và Paris Saint-Germain vắng mặt ở đội tuyển Brazil trong thời gian dài trước khi được gọi trở lại để dự World Cup 2026.

Trong khi đó, Vinicius Junior ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công. Anh đã ghi 4 trong tổng số 7 bàn thắng của đội nhà cho đến nay. Ngay cả khả năng Brazil vượt qua Nhật Bản tại Houston cũng phụ thuộc phần lớn vào ngôi sao này.

Video: Vinicius lập cú đúp trong trận đấu với Scotland

Nhà cầm quân người Italy tiết lộ Neymar không giấu được sự thất vọng khi liên tiếp phải chấp nhận xuất phát trên băng ghế dự bị ở những trận đấu vừa qua. Trước đó, anh phải điều trị chấn thương bắp chân cấp độ hai gặp phải khi thi đấu cho Santos tại Brazil vào giữa tháng 5.

Từ đầu giải, Neymar mới chỉ được tung vào sân vỏn vẹn 14 phút trong chiến thắng 3-0 trước Scotland ở vòng bảng. Đến trận thắng ngược 2-1 trước Nhật Bản tại vòng 1/16, tiền đạo 34 tuổi có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không được HLV Ancelotti sử dụng. Nhà cầm quân người Italy cũng chưa chắc đưa Neymar vào danh sách xuất phát trong đội hình trận Brazil đấu Na Uy.